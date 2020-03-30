شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة بتحديث ويندوز 10 الأخير تؤثر على المستخدمين أثناء العمل من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عدد من التقارير الحديثة عن وجود عدد من المشاكل في تحديث نظام تشغيل Windows 10، حيث أكد تقرير نشر اليوم على ظهور مشاكل في الاتصال بالإنترنت في تحديث Windows 10 الأخير، حيث لا تزال شركة مايكروسوفت تتلقي تقارير حول المشاكل التي ترتبت على التحديثات الأخيرة لويندوز 10، ورغم إطلاق أكثر من تصحيح لمعالجة هذه المشاكل، إلا أن تقرير جديد كشف عن مشكلة تواجه مستخدمي نظام التشغيل في الفترة الأخيرة.

وبحسب موقع gizchina الصيني، فكانت شركة مايكروسوفت قد أطلقت تصحيح جديد مؤخراً لنظام تشغيل Windows 10 والذي أدى لرصد مشكلة في Intel iGPU، وقائمة Start، إلى جانب الكثير من الأعطال والأخطاء التي أدت إلى استخدام أعلى لوحدة المعالجة المركزية.

فيما أكد التقرير أن إطلاق مايكروسوفت للتصحيحات المتلاحقة لم يدعم معالجة الأخطاء والمشاكل التي تظهر في نظام تشغيل Windows 10 بشكل مستمر، كما أكد التقرير أن مايكروسوفت تقدم التصحيح دون التأكد من كفاءة التصحيح في معالجة المشكلة على الوجه الأمثل.

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كذلك فإن الأمر مع تحديث KB453599 الذي أطلق في 27 من فبراير قد زاد من المشاكل، حيث كشف عن بخطأ جديد يؤدي إلى مشكلة في الاتصال بالإنترنت في الكثير من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 10 مما يجعل من الصعب على المستخدمين العمل من المنزل خاصة في مثل هذه الظروف.

كما أشار التقرير إلى أن الأجهزة التي تستخدم proxy بتكوينات يدوية أو تلقائية، ستواجه مشكلة في الاتصال بالإنترنت، ومن المتوقع أن تؤدي التطبيقات التي تستخدم WinHTTP و WinInet إلى ظهور مشكلة أيضاً في الاتصال بالإنترنت.