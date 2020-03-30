شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كورونا لن يؤثر على عمل "مسبار الكون" .. مصادر تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المشرف على مشروع مسبار Spectrum-RG، رشيد سيونايف، أن جائحة كورونا لن تؤثر على عمل المسبار، وفي مقابلة صحفية أكد سيونايف: "بالرغم من انتشار عدوى كورونا فإن المشرفين على مشروع Spectrum-RG سيواصلون عملهم اليومي في التحكم بالمسبار"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف "العلماء والفنيون من مركز لافوتشكين وزملاؤهم من المركز الروسي للاتصالات الفضائية ومطار بايكونور الفضائي سيواصلون أعمالهم اليومية بالتحكم بالمسبار، هذه الأعمال يجب أن تستمر ومن غير الوارد إيقافها حتى ولو ليوم واحد وإلا لن نحصل على أول خريطة دقيقة للسماء والتي من المفترض أن يقوم المسبار بتكوينها حتى نهاية يونيو القادم".

وأوضح سيونايف أن العلماء والفنيين من معهد الفيزياء الفضائية في ألمانيا المساهم في مشروع تطوير المسبار سيواصلون الاتصال بزملائهم الروس عبر الإنترنت، وسيعملون على وضع خطط خاصة للتحكم بالمسبار في ظل الظروف الحالية.

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وفقًا للأكاديمي ، يستمر المعهد كل يوم أيضًا في تلقي البيانات من جهاز يعمل. وشدد المشرف على البحث بالمشروع على أن "Roscosmos والأكاديمية الروسية للعلوم يقدمان الدعم الكامل لعمل مرصدنا المداري"، وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية دميتري روغوزين، قد أعطى توجيهاته لرئيس مركز "لافوشكين"، فلاديمير كولميكوف، بالإشراف على مهمة التحكم بالمسبار المذكور

و Spectrum-RG هومسبار فضائي طوّر في إطار مشروع مشترك روسي-ألماني، ليعمل على رسم خريطة تفصيلية للسماء والنجوم والأجرام السماوية بالاعتماد على تقنيات خاصة تعمل بالأشعة السينية.