شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يستثمر 100 مليون دولار لدعم الصحفيين فى أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك عن قيام الشركة باستثمار 100 مليون دولار لدعم الصحفيين مع التركيز على الأخبار المحلية، مشيرا إلى أن الصحفيين يعملون في ظروف صعبة للغاية لإبقاء القراء على علم بآخر الأخبار والأحداث.

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وقال "زوكربيرج" في منشوره عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:"كجزء من جهودنا لدعم النظام الإخباري للأخبار والتأكد من حصول الجميع على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، فإننا نستثمر 100 مليون دولار كتمويل جديد لدعم الصحفيين، مع التركيز بشكل خاص على الأخبار المحلية".

وأضاف:"يعمل الصحفيون الآن في ظل ظروف صعبة للغاية لإبقاء مجتمعاتهم على علم، والعديد من المنظمات الإخبارية تكافح بسبب التأثير الاقتصادي للفاشية، وقد تضررت الأخبار المحلية بشكل خاص، لذلك نحن نخصص 25 مليون دولار لتمويل منح الطوارئ من خلال مشروع صحافة فيس بوك، و75 مليون دولار أخرى من الإنفاق التسويقي لدعم الصحفيين والمؤسسات الإخبارية التي تغطي الأزمة.

وأشار إلى أن هذا البرنامج الجديد للطوارئ، إضافة إلى تمويل 300 مليون دولار التزم بها فيس بوك سابقا بها لدعم الأخبار، والأخبار المحلية على وجه الخصوص، على مدى السنوات القليلة القادمة، مضيفا:"نأمل أن يدعم هذا العديد من الصحفيين خلال هذه الفترة الحرجة حتى يتمكنوا من مواصلة القيام بعملهم الحاسم لإبقائنا على اطلاع".