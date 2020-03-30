LG تعتزم القضاء على سلسلة LG G Series وإستبدالها بسلسلة LG Chocolate Series

فاطمة أيت طالب - دبي - أوضح تقرير من كوريا الجنوبية أن الهاتف LG G9 سيعود إلى الفئة المتوسطة، ولكن ظهرت الآن معلومات إضافية حول السبب. يُقال أن هذا يُعتبر جزءًا من إعادة الهيكلة التي قام بها نائب الرئيس، السيد Yeon-Mo Lee لقسم الهواتف الذكية.

الهدف هو إعادة العلامة التجارية LG Chocolate التي كانت شائعة قبل أن تهيمن الهواتف الذكية. كانت هذه التشكيلة تركز على التصميم بحيث كانت تضم بعض الطرازات التي لا تُنسى مثل LG BL40 New Chocolate الذي تم إطلاقه في العام 2009.

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يدعي التقرير أن الهاتف LG G9 نفسه لن يكون هاتفًا عاديًا. بذلت الشركة الكثير من الجهد في هذا الهاتف، مما يجعله يبدو ” مختلفًا تمامًا ” عن هواتف 5G التي قدمها المنافسون حتى الآن.

ستمنحه شركة LG بعض ميزات سلسلة هواتف LG V Series مثل الشاشة الكبيرة التي قد يصل حجمها إلى 6.9 إنش، ودعم الملحق LG Dual Screen. وتشمل المواصفات المتوقعة الأخرى كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل وبطارية بسعة 4000mAh، ومبلغ يٌقدر بنحو 705 دولار أمريكي. وعلاوة على ذلك، فسوف يتم تزويد هذا الهاتف كذلك بالمعالج Snapdragon 765G المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G.