الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy M11 مع شاشة Infinity-O، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما كان محورًا لعدد من التسريبات في الفترة الماضية، قامت شركة سامسونج أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy M11. هذا الهاتف ظهر على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في الإمارات العربية المتحدة دون بيان صحفي رسمي.

الهاتف Galaxy M11 الجديد يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.4 إنش وبدقة +HD تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى بتردد 1.8GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Galaxy M11 الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.0 التابعة لشركة سامسونج، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

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عمومًا، سيكون الهاتف Galaxy M11 متوفرًا في العديد من المتاجر الإلكترونية والمتاجر الفعلية في الإمارات العربية المتحدة، ولكن المعلومات المتعلقة بتاريخ الإطلاق بالضبط والسعر لا تزال غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن.