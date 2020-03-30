تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات الكاميرة في هاتف OnePlus 8 Pro المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق سلسلة هواتف OnePlus 8 خلال الشهر المقبل، واليوم تقدم تسريبات جديدة تفاصيل أكثر حول مواصفات الكاميرة في هاتف OnePlus 8 Pro.

أكدت تسريبات نشرت عبر صفحة Ishan Agarwal على أن هاتف OnePlus 8 Pro يضم إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع اثنان من المستشعرات بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل، ويتميز المستشعر الأخير بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً أشار Ishan Agarwal إلى أن المستشعر الرئيسي في هاتف OnePlus 8 Pro هو مستشعر سوني IMX689 الذي إستخدم خلال الفترة الماضية في هاتف Find X2 Pro، كما أكد على أن المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل سيأتي بفتحة عدسات f/1.78.

Advertisements

كما يأتي المستشعر الثاثي أيضاً بدقة 48 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، وفتحة عدسات f/2.2، أيضاً يضم الهاتف مستشعر سوني IMX586 الذي إستخدم من وان بلس في الكاميرة الرئيسية لهاتف OnePlus 7T Pro والذي يدعم زوايا عرض واسعة 120 درجة.

أيضاً يأتي مستشعر telephoto الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.44، كما يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات دون إعدادات periscope في الكاميرة، بينما يتميز المستشعر الرابع في OnePlus 8 Pro بدقة 5 ميجا بيكسل مع مرشح للألوان لدعم إلتقاط الصور بالأنماط المختلفة.

يذكر أن Ishan Agarwal أكد على أن وان بلس تدعم هاتف OnePlus 8 Pro بميزة 3-HDR في تسجيل الفيديو، كما يأتي الهاتف بمؤثرات سينمائية، مع تحسينات في مستشعر OIS، وEIS، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول مواصفات سلسلة هواتف OnePlus 8 القادمة في الإعلان المرتقب خلال الشهر المقبل.

المصدر

اعلان





