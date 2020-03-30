شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على 17 حدثا تقنيا كبيرا تم إلغاؤه حول العالم فى 2020 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد هذا العام إلغاء أو تأجيل أو تحويل 65 حدثًا تقنيًا على الأقل في جميع أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، وفي حين ألغت جوجل تمامًا مؤتمر المطورين السنوي Google I / O، فمن ناحية أخرى، ألغت أبل مؤتمرها للمطورين WWDC 2020 فعليًا وتحولت إلى حدث افتراضي عبر الإنترنت.

كما ألغت شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى مثل فيس بوك ومايكروسوفت مؤتمراتها هذا العام، وفيما يلي قائمة تضم 17 حدثًا تقنيًا رئيسيًا تم إلغاؤها بسبب تفشي فيروس كورونا.

أبرز المؤتمرات الملغية بسبب فيروس كورونا:

- مؤتمر مطوري أبل (WWDC) سيتم استضافته عبر الإنترنت.

- كما تم تحويل Adobe Summit إلى حدث افتراضي وسيعقد في 31 مارس.

- تم إلغاء مؤتمر مطوري Agility 2020 تمامًا.

- تم إلغاء معرض الترفيه الإلكتروني 2020 (E3 Expo) تمامًا.

- تحول مؤتمر مطوري Microsoft Build إلى مؤتمر عبر الفيديو وسيعقد في مايو.

- تم تحويل Cisco Live إلى أونلاين وسيعقد في يونيو.

- تم إلغاء الحدث الفعلي NVIDIA GTC 2020 وتحويله إلى الإنترنت.

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- تم تبديل عقد مؤتمر Red Hat Summit في أبريل إلى عبر الإنترنت.

-تم إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC Barcelona في برشلونة.

- تحول Google Cloud Next (6-8 إلى حدث على الإنترنت فقط.

- تم إلغاء مؤتمر فيس بوك للمطورين Facebook F8 المفترض إقامته فى مايو بسان خوسيه بكاليفورنيا

- قمة Microsoft MVP العالمية تحولت إلى حدث عبر الإنترنت فقط.

- قمة مبادرة أخبار Google أواخر أبريل في سانيفيل ، كاليفورنيا- تم إلغاؤها

- تم إلغاء قمة التسويق العالمي على فيس بوك 9-12 مارس في سان فرانسيسكو

- مؤتمر Salesforce World Tour Sydney 4 في سيدني تحول إلى حدث على الإنترنت فقط

- مؤتمر Shopify Unite 2020 للمطورين أصبح هو الآخر على الإنترنت فقط.

- تحول Domopalooza (18-19 إلى حدث على الإنترنت فقط.