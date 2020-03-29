شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هزاع المنصورى يكشف عن تجربته فى العزلة الذاتية قبل السفر للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى عبر تغريدة على حسابه الرسمى على تويتر، تجربته الشخصية مع "العزل الذاتى" الذى يعيشه أغلبية المواطنين فى دول العالم مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أوضح أنه جرب هذا الأمر كنوع من التجارب التى كان ينبغى على رواد الفضاء الخضوع لها قبل السفر للفضاء.

وقال المنصورى فيى تغريدته "كانت العزلة الذاتية واحدة من التجارب التي كان على رواد الفضاء الخضوع لها قبل الذهاب إلى الفضاء"، وأضاف "لم يكن من السهل علينا أن نكون معزولين بعيداً عن عائلاتنا وأحبابنا، لكننا دائماً كنا نضع الهدف الأسمى أمام أعيننا وهو أداء واجباتنا تجاه البشرية".

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وأفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم تجاوز 149 ألفا، فى حين بلغت الوفيات 31 ألف حالة، وفى وقت سابق وجهت منظمة الصحة العالمية الشكر لدول مجموعة العشرين على التزامها بمساعدة العالم في مواجهة وباء فيروس كورونا الجديد كوفيدـ19، وإنقاذ الاقتصاد العالمي، وتوجيه سلاسل التوريد لمحاربة الفيروس.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أكد أن انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يتسارع بشدة، مشيرا إلى أن الأمر استغرق 67 يومًا منذ أول حالة تم الإبلاغ عنها للوصول إلى أول 100 ألف حالة و11 يومًا لوصول الحالات إلى 200 ألف.