تكنولوجيا: وان بلس تقدم هاتف OnePlus 8 Lite للأسواق بعنوان ONEPLUS Z

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على خطط وان بلس لإطلاق إصدار أقل تكلفة من سلسلة هواتف OnePlus 8 المرتقبة، وفي تسريبات جديدة أشير إلى أن هذا الإصدار ينطلق للأسواق بعنوان ONEPLUS Z.

أكد Max Weinbach في تغريدة نشرت مؤخراً، على أن وان بلس تقدم هاتفها المتوسط الجديد بعنوان ONEPLUS Z، وهو الإصدار الذي ظهر في التسريبات حتى الآن بعنوان OnePlus 8 Lite.

كما أشار Max Weinbach إلى أن هاتف ONEPLUS Z سيكون بداية لسلسلة جديدة من الهواتف المتوسطة، أي سيختلف هذا الإصدار عن هاتف OnePlus X، حيث لم تقدم وان بلس إصدارات جديدة بعد هذا الإصدار، إلا أن التسريبات تؤكد على إصدارات لاحقة من هاتف ONEPLUS Z الذي ينطلق قريباً.

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أيضاً يأتي هاتف OnePlus Z بالتصميم الذي كشفت عنه التسريبات لهاتف OnePlus 8 Lite، لذا سيضم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 1000 من MediaTek، كما يضم شاشة بحجم 6.5 إنش، ومن المتوقع أن تكون الشاشة AMOLED، وأن تدعم معدل تحديث 90Hz.

كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، إلى جانب مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل، أيضاً أشارت بعض التسريبات إلى أن هاتف OnePlus 8 Lite سيأتي بمستوى تسعير أقل من 400 جنيه إسترليني في سوق المملكة المتحدة.

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