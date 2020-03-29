تكنولوجيا: تسريبات مصورة توضح تصميم الكاميرة الخلفية لهواتف MEIZU 17 وMEIZU 17 PRO 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت خلال الفترة الماضية العديد من الصور ثلاثية الأبعاد التي تضع تصور لتصميم الكاميرة الخلفية في هواتف MEIZU 17 المرتقبة، واليوم تأتي تسريبات مصورة جديدة لتكشف عن تصميم مؤكد لإعدادات الكاميرة في هواتف MEIZU 17 وMEIZU 17 PRO 5G.

تستعد شركة Meizu للإعلان عن سلسلة هواتف MEIZU 17 خلال الفترة القادمة، ولقد شغل تصميم الكاميرة العديد من التسريبات مؤخراً، واليوم تكشف تسريبات جديدة عن تصميم يحاكي كاميرة Galaxy S10 الخلفية.

تقدم شركة Meizu سلسلة هواتف Meizu 17 هذا العام بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، أي بمستشعر إضافي عن إصدار العام الماضي الذي جاء بثلاثة من المستشعرات في الكاميرة الخلفية.

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وتكشف الصور المسربة عن تصميم الكاميرة المقرر لهواتف MEIZU 17 وMEIZU 17 PRO 5G، والذي يتميز بعدد 4 من المستشعرات الدائرية بتصميم أفقي، كما يضم المستشعر الرئيسي للكاميرة حلقة بإضاءة LED تحيط بفتحة العدسات.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن Meizu ستعمل على ترقية مستشعر سوني المستخدم في الإصدارات السابقة والذي يتميز بدقة 48 ميجا بيكسل، إلى مستشعر Sony IMX689 أو IMX686، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بزوايا عرض واسعة، وأخر macro.

يذكر أن التسريبات التي نشرت حتى الآن أشارت إلى أن Meizu تدعم سلسلة هواتف MEIZU 17 المرتقبة بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، أيضاً من المتوقع أن تضم الهواتف رقاقة معالج Snapdragon 5G، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار حتى الإعلان الرسمي المتوقع خلال الشهر المقبل.

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