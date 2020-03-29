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كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الإثنين، على القاهرة والوجه البحري معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويكون على السواحل الشمالية الغربية والشرقية للبلاد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.
وقالت الأرصاد في بيان لها: "السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، ويشهد جنوب الصعيد طقسا مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة".
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.
وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، الإثنين، على بعض محافظات ومدن مصر:
القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15
الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 14
مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 15
سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 15
قنا العظمى 32 درجة والصغرى 16
أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 18
موجة سيئة
وشهدت الشوارع المصرية خلال الأيام الماضية عاصفة منخفض التنين التي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عنها، وتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ووصفتها بالأقوى هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر أتربة تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين (بيان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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