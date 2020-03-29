تكنولوجيا: جوجل تعلن عن تخصيص 800 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة خلال أزمة COVID-19

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البحث عن إلتزامها بدعم الشركات والمشروعات الصغيرة خلال الفترة القادمة لمواجهة التداعيات المترتبة على إنتشار فيروس COVID-19 في العالم، على أن تخصص عملاق البحث 800 مليون دولار لدعم هذه الشركات.

مازال إنتشار فيروس COVID-19 يؤثر على إقتصاد العالم بشكل واضح حتى الآن، لذا تضاعفت جهود عمالقة الصناعة وكبرى الشركات في العالم لمواجهة هذه الأزمة بفعالية أكبر، وفي إطار ذلك أعلنت شركة جوجل عن تخصيص 800 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة لمواجهة تأثير إنتشار فيروس كورونا.

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ولقد أكدت عملاق البحث في الإعلان عن إلتزامها بتخصيص 800 مليون دولار لمواجهة هذه الأزمة، على أن الشركة ستعمل على تقسيم هذا الإلتزام كالآتي:

250 مليون دولار تقدم كمنح إعلانية لدعم منظمة الصحة العالمية، وعدد 100 وكالة حكومية في جميع أنحاء العالم لتوفير معلومات وتفاصيل عن أسباب إنتشار المرض، وإتخاذ التدابير اللازمة لدعم المجتمعات المحلية.

340 مليون دولار رصيد إعلاني في شركة جوجل صالح للإستخدام حتى نهاية العام، والذي يقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

إستثمارات بقيمة 200 مليون دولار لدعم المنظمات الغير حكومية حول العالم.

20 مليون دولار كرصيد في Google Cloud للمؤسسات الأكاديمية والباحثين الذين يجدون طرقًا لمحاربة COVID-19.

دعم مالي لزيادة إنتاج المعدات الطبية الخاصة بالحماية الشخصية، حيث تعمل جوجل مع Magic Glove & Safety لزيادة إنتاج الأقنعة الطبية من 2 إلى 3 مليون قناع لمؤسسة CDC.

يذكر أن شركة جوجل تتوقع أن تدعم هذه الجهود المؤسسات والمجتمعات في مكافحة إنتشار فيروس COVID-19 بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

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