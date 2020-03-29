تكنولوجيا: صور إعلامية لهاتف سامسونج المتوسط Galaxy M11 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدث الصور الإعلامية ثلاثية الأبعاد لإصدار سامسونج المرتقب من الفئة المتوسطة Galaxy M11، والتي تكشف عن تصميم الهاتف بثقب الشاشة للكاميرة الأمامية مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، كما تستعرض الصور الألوان التي ينطلق بها الهاتف.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy M المتوسطة خلال الفترة القادمة، حيث ينطلق هذا الإصدار بعنوان Galaxy M11، وقد أعتمد بالفعل في Wi-Fi Alliance، كما رصد في منصة Google Play، واليوم تأتي أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد لتقدم فكرة أوضح عن تصميم ومواصفات هذا الإصدار.

تقدم سامسونج هاتف Galaxy M11 قريباً للأسواق بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، البنفسجي إلى جانب اللون الأزرق، كما يأتي الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.4 إنش، والتي تدعم دقة عرض 720 في 1560 بيكسل، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

كما يدعم هاتف Galaxy M11 رقاقة معالج ثماني الأنوية بسرعة 1.8 GHz، ومن المتوقع أن تكون الرقاقة المستخدمة Snapdragon 450، كما ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت.

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وتأتي الإعدادات الثلاثية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، بينما يأتي المستشعر الثاني بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

هاتف Galaxy M11 ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم شاحن بقدرة 15W على أن يتم الشحن عبر منفذ USB-C، أيضاً ينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة One UI 2.0، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات، ومستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، كما يدعم أيضاً تقنية التعرف على الوجه.

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