شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل Duo يعمل على زيادة حد المكالمات الجماعية إلى 12 مشاركا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدّثت شركة جوجل تطبيق دردشة الفيديو Duo من خلال زيادة حد مستخدمى مكالمات الفيديو الجماعية من 8 إلى 12 شخصًا فى مكالمة جماعية واحدة، وذلك لمساعدة المزيد من الأشخاص على البقاء على اتصال وممارسة العزل الصحى بكل سهولة ويسر.

وبحسب موقع TOI الهندى فيقارن الحد الجديد المكون من 12 شخصًا بـ 32 شخص لتطبيق FaceTime من أبل و50 لـ Skype وماسنجر، و 100 لطبقة Zoom المجاني.

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فيما قالت إدارة التطبيق فى تغريدة على حسابها الرسمى على تويتر:"نحن ممتنون لأن Duo يساعد المستخدمين على رؤية أحبائهم فى جميع أنحاء العالم، ندرك أن الاتصال الجماعى أمر بالغ الأهمية فى الوقت الحالي، ولقد قمنا بزيادة مكالمات المجموعة من 8 مشاركين إلى 12 مشارك فعال، هناك المزيد قادم".

كما ألمح مسئول Duo إلى المزيد من التغييرات التى ستأتى قريبًا، دون الخوض فى التفاصيل، وقد تم تطبيق التغيير بالفعل ولكن من غير الواضح حاليًا ما إذا كان سيتم إعادته بمجرد انتهاء أزمة كورونا أم أنه سيظل موجود فى الوقت الحالي.

يذكر أنه العام الماضى أضافت جوجل ميزة المكالمة الجماعية إلى Duo بحد أقصى 8 أشخاص، بالإضافة إلى ذلك، قامت جوجل مؤخرًا بزيادة الحد الأقصى لعدد المشاركين إلى 250 لمشتركى G Suite وG Suite for Education.