شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سونى تقرر تخفيض سرعات تحميل الألعاب خوفا من انقطاع الانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة سونى خفض سرعة أوقات تنزيل البلاي ستيشن فى محاولة للمساعدة فى الحفاظ على سعة الإنترنت للمستخدمين الآخرين، وأوضحت الشركة اليابانية فى منشور على المدونة الرسمية إنها تعمل مع مزودى خدمة الإنترنت لإبطاء سرعات الألعاب فى الولايات المتحدة بعد اتخاذ الإجراء فى أوروبا سابقًا.

وكتبت الشركة فى بيان: "نعتقد أنه من المهم القيام بدورنا فى معالجة مخاوف استقرار الإنترنت نظرًا لأن عددًا غير مسبوق من الأشخاص يمارسون التباعد الاجتماعى ويصبحون أكثر اعتمادًا على الوصول إلى الإنترنت".

وسيبحث هذا الإجراء للتخفيف من آثار بقاء اللاعبين لساعات طويلة على الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا المستمر، نظرًا لأن الناس فى كل مكان يضطرون إلى البقاء فى منازلهم بسبب تدابير العزلة، فقد ارتفع الطلب على الخدمات عبر الإنترنت، بما فى ذلك الألعاب.

تقول الشركة أن هذه الخطوة تعنى أن اللاعبين عبر الإنترنت سيختبرون أوقات "أبطأ أو متأخرة إلى حد ما '"، لكنها وعدت بأن اللعب عبر الإنترنت سيظل "قويًا ''.

وأوضحت الشركة فى منشورها: "سنواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة للقيام بدورنا للمساعدة فى ضمان استقرار الإنترنت حيث يستمر هذا الوضع غير المسبوق فى التطور".

وتنضم Sony إلى عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل YouTube و Amazon و Netflix فى تقليل جودة التنزيلات من أجل التعامل مع الطلب المتزايد.

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ويأتى هذا القرار بعد أن تعرضت شبكة نتفليكس لانقطاعات واسعة النطاق هذا الأسبوع، غمرت آلاف التقارير موقع الكشف عن الانقطاع downdetector.com ووسائل التواصل الاجتماعى فى وقت سابق من هذا الأسبوع مع عدم تمكن العديد من التقارير من الوصول إلى الموقع والتطبيق، وكلاهما رفض التحميل

وبالمثل، فإن الأعداد المتزايدة من الناس فى المنزل ضغطت على الخدمات التى تعتمد على الإنترنت وحتى البنية التحتية للإنترنت نفسها.

وفى المملكة المتحدة، انخفضت شبكات المحمول الرئيسية الأسبوع الماضى، حيث بدأ ملايين البريطانيين العمل من المنزل، كما لقد أثر انقطاع الخدمة على العمال فى جميع أنحاء المملكة المتحدة فجأة أنهم لم يتمكنوا من إجراء مكالمات صوتية على هواتفهم المحمولة وتعرضوا لاتصال متقطع.

وشهدت شركة مايكروسوفت، انقطاعًا كبيرًا فى خدمة Xbox Live الأسبوع الماضى وسط تزايد الطلب.

ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة ستحمل بالمثل أوقات التنزيل من أجل التعامل مع الاستخدام المتزايد.