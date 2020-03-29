جوجل دوو يدعم إضافة حتى 12 شخصًا إلى مكالمات الفيديو

أطلقت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق التراسل المرئي التابع لها (دوو) Duo، ومعه زِيدَ عدد الأشخاص الذين يمكن إضافتهم إلى المكالمات الجماعية من 8 إلى 12 شخصًا.

وتأتي هذه الميزة الجديدة استجابةً للوضع الحالي الذي اضطر الناس في جميع أنحاء العالم للبقاء في المنازل للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) COVID-19، فأصبحوا يتواصلون مع العائلة، والأصدقاء، وزملاء العمل عن طريق الإنترنت.

وبخلاف تطبيقات التراسل الفوري الكثيرة الانتشار الأخرى، مثل واتساب من فيسبوك، فإن عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاجتماع في مكالمة مرئية واحدة قليل. وعلى سبيل المقارنة، لا يسمح تطبيق واتساب بأكثر من 4 أشخاص.

ونشرت المديرة الأولى للمنتجات لدى جوجل (ساناز أهري) تغريدة على موقع تويتر أعلنت فيها عن زيادة عدد الأشخاص في المكالمات الجماعية، وقالت: “نحن ممتنون لأن (دوو) يساعد المستخدمين على رؤية أحبائهم في جميع أنحاء العالم، وندرك أن الاتصال الجماعي أمر بالغ الأهمية في الوقت الحالي. لقد زدنا المكالمات الجماعية من 8 مشاركين إلى 12 شخصًا اليوم. والمزيد قادم”.

هذا، ويمكن تنزيل تطبيق (دوو) لنظامي أندرويد، و(آي أوإس)، كما يمكن استخدامه في الويب.