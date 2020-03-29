شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستكمل تطوير تحديثات متصفح كروم.. اعرف هتوصل امتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل مؤخرا أنها أوقفت العمل على تطوير متصفح كروم وتحديثاته، فضلا عن نظام التشغيل كروم بسبب عمل فريق المطورين عن بعد، وذلك فى الوقت الذى ينتشر فيه فيروس كورونا في مختلف دول العالم، إلا أن الشركة أعلنت مؤخرا عبر المدونة الرسمية لكروم، عن استئناف العمل لكن بمواعيد إصدار جديدة تختلف عن المعتاد.

وبحسب ما جاء في المدونة، فإن جوجل سترسل في البداية التحديثات الأمنية وسد الثغرات في الأسبوع المقبل مع إطلاق إصدار كروم 81 رسمياً وذلك يوم 7 أبريل، كما ستقوم جوجل بتخطي الإصدار رقم 82 لتنتقل مباشرة إلى الإصدار 83 والذي سيتاح للمستخدمين قبل ثلاثة أسابيع من موعده المتوقع وذلك في منتصف شهر مايو وسيتضمن كل ما كان سيقدمه الإصدار 82.

Advertisements

وبحسب التقرير فإن جوجل بهذه الطريقة تكون قد تجاوزت إطلاق إصدار واحد رسمياً، لكنها عملياً لم توقف عملية تطوير كروم، بل قدمت كل مزاياه وأكثر مع الإصدار التالي وقبل موعده المتوقع.

يذكر أن جوجل أطلقت في وقت سابق تحديثا جديدا لمتصفحى الإنترنت "كروم" و"سفاري"، يهدف للمحافظة على أمان وسرية تلك الحسابات، فيما كشف موقع GSM الهندى، عن المميزات التى يوفرها التحديث الأمني الجديد من جوجل، والتي تضمن تأمين الحسابات الشخصية والسرية لأي شخص بسهولة شديدة.

فيما يضمن التحديث الجديد أمان "كلمات المرور" عبر متصفح "جوجل كروم" على نظام تشغيل "أندرويد" و"سفاري" عبر نظام تشغيل "آي أو إي" على هواتف أيفون التابعة لشركة "أبل" الأمريكية، كما يضمن كذلك التحديث الجديد إمكانية تأمين حسابات "جي سيوت" و"كلاود أدينتيتي" عن طريق برامج حماية متقدمة، لمستخدمي حسابات المؤسسات.