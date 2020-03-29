شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف: زيادة نسبة مشاهدات التليفزيون عبر الهاتف الذكى.. أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن ازدياد الوقت الذى يقضيه المستخدمون فى مشاهدة التليفزيون من خلال الهاتف الذكى، وذلك وسط انتشار أزمة فيروس كورونا، حيث يقضى الناس المزيد من الوقت داخل منازلهم، وفقًا لبيانات نشرها معهد Broadcast Audience Research Council.

وبحسب موقع TOI الهندى فقال المعهد الذى يعرف اختصارا بـ (BARC) فى بيان له إنه خلال الأسبوع بين 14 و20 مارس، كانت هناك زيادة بنسبة 6% فى مدى وصول التليفزيون، فى حين ارتفع متوسط ​​الوقت لكل مستخدم بنسبة 2%، وأشار التقرير إلى أنه فى الهند شاهد خطاب رئيس الوزراء ناريندرا مودى بشأن الحظر الكامل عبر التليفزيون الإغلاق الكامل حوالى 197 مليون هندى على أجهزة التليفزيون الخاصة بهم، على سبيل المثال.

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وبحسب التقرير فهناك ميل أكبر لمشاهدة التليفزيون بين الساعة 8 صباحًا و5 مساءً، أو ساعات غير أوقات الذروة، حيث يزداد عدد الأشخاص فى المنزل، وقال التقرير إنه مع متابعة التحديثات المتعلقة بالأزمة على نطاق واسع، كانت هناك زيادة فى استهلاك الأخبار على شاشة التليفزيون، مع زيادة فى الانطباعات بنسبة 57%.

وأضاف التقرير أن القنوات التى تعرض الأفلام وبرامج الأطفال حصلت أيضًا على انطباعات أعلى، حيث تتمتع العائلات بمزيد من الوقت لقضاءه معًا، وعلى صعيد الهواتف الذكية، ارتفع الوقت الذى يقضيه مستخدم واحد بنسبة 6.2 %، بينما ارتفعت تطبيقات الفيديو عند الطلب بنسبة 3%، على حد قولها.

وشهدت تطبيقات الأخبار زيادة بنسبة 8% وزيادة بنسبة 17% فى الوقت الذى يقضيه كل مستخدم، وأضاف التقرير أن الناس زادوا الوقت الذى يقضونه فى الدردشة (بزيادة 23%) وكذلك على منصات وسائل التواصل الاجتماعى (بنسبة 25%)، حيث شهد فيس بوك وإنستجرام وTikTok زيادات كبيرة ليس فقط فى الوقت الذى يقضيه كل مستخدم فى الأسبوع ولكن أيضًا فى الجلسات لكل مستخدم فى الأسبوع.