شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتعمل مكالمة صوت أو فيديو كول على واتس آب.. اعرف إزاى تحفاظ على باقتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذى تطبق فيه جميع دول العالم سياسة العزل الذاتي لمنع انتشار فيروس كورونا، فإن الوسيلة الرئيسية للتواصل مع الأصدقاء والعائلة هي من خلال الهواتف الذكية والرسائل الفورية، فيما يعد تطبيق واتس آب من بين منصات المراسلة الفورية الأكثر شيوعًا مع ميزات مثل مشاركة محتوى الفيديوهات ومكالمات الصوت والفيديو باستخدام خدمات VoIP.

وبالنظر إلى أن كل منهم يعتمد على سرعة الإنترنت وباقة إنترنت الموبايل، فإنع تطبيق يستهلك الكثير من الإنترنت، فوفقًا لتقرير صادر عن Android Authority ، يستهلك تطبيق واتس آب حوالى 740 كيلوبايت / دقيقة عبر مكالمة صوتية، لكن الآن سيزداد استهلاك البيانات مع مكالمات الفيديو.

وقد طالبت العديد من الهيئات مؤخرا تقليل استهلاك الإنترنت لتحرير بعض المساحة للخدمات الأساسية، لذلك، ما الذي يجب أن نفعله هنا لتقليل استهلاك بيانات واتس آب، وفيما يلى نعرض كيفية القيام بذلك:

- افتح واتس آب واضغط على النقاط الرأسية الثلاث..

- توجه إلى الإعدادات واضغط على خيار استخدام البيانات والتخزين.

- ابحث عن الخيار استخدام بيانات منخفضة "Low data usage" ضمن إعدادات الاتصال.

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- قم بتشغيل مفتاح التبديل الموجود أمام الخيار.

لعل أفضل شيء تفعله هو إيقاف تشغيل ميزة التنزيل التلقائي وإليك كيفية القيام بذلك:

- توجه إلى إعدادات واتس آب.

- اضغط فوق استخدام البيانات والتخزين.

- اضغط على "When using mobile data" وقم بإلغاء تحديد جميع المربعات ثم انقر فوق موافق.

- كرر نفس الخطوات للخيارين الآخرين - عند الاتصال بشبكة Wi-Fi وعند التجوال.