نعود لكم اليوم مع سلسلتنا ألعاب مجانية على الهواتف وهذه المرة سنقدم لكم 5 ألعاب مجانية على هواتف iPhone، بعد هذه الألعاب مجانية لفترة محدودة وقد ينتهي العرض في وقت قريب لذا إحرص على إقتناء هذه الألعاب وإضافتها إلى ممتلكاتك في أسرع وقت ممكن .

الألعاب المجانية تأتي من شركة Apple وبعض الشركات الاخرى لتساعد الأشخاص على البقاء في منازلهم والحفاظ على قوانين الحظر المنزلي لمنع إنتشار مرض Covid 19 أكثر من هذا وليتمكنوا من السيطرة على المرض في القريب العاجل.

5 ألعاب مجانية على iPhone :

لعبة Monument Valley 2:

تعتبر هذه اللعبة الجزء الثاني لواحد من أفضل العاب الألغاز التي صدرت على أجهزة الهواتف المحمولة على الإطلاق وتمتاز اللعبة بتقديمها لبيئات مميزة للغاية ومبهرة جداً بالإضافة إلى الموسيقى المميزة للعبة، هذه المرة ستتبع رحلة أم وطفلتها لإستكشاف العالم الغريب والوادي الغريب الذي تدور فيه اللعبة.

رابط تحميل اللعبة .

هذه اللعبة تأتي من تطوير شركة Square Enix المالكة لحقوق شخصية Lara Croft ولهذا فهي تعتبر جزءاً من سلسلة اللعبة ورسمية ليست كباقي ألعاب التقليد للسلسلة.

اللعبة تعتبر مغامرات وإسكتشاف للحضارات والاثار القديمة مثلما ترى في اللعبة الكاملة وهي متاحة أيضاً مجاناً للأندرويد.

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تعتبر هذه اللعبة لعبة مغامرات وإستكشاف ولكن بدلاً من أن تستمع باللعبة بشخصية بشري ستتمتع بها بشخصية قطة وانت تحاول إنقاذ أخيك من براثن الشر، اللعبة تمتلك عوامل RPG مميزة وممتعة للغاية أيضاً .

هذه لعبة ألغاز ومغامرات ممتعة للغاية وتتبع فيها رحلة ذبابة مضيئة تحاول ان تجد امها في قلب الغابة الغير معروفة والغير مكتشفة، اللعبة تمتاز بألوانها الباهرة للغاية وهي مناسبة للغاية للاطفال لتسليتهم.

ستكشف الفضاء في رحلة للبحث عن المعادن المميزة والانفاق والمفاجئات في الكهوف الفضائية، تبدأ رحلتك بعد إنضمامك إلى نقابة التعدين الخاصة بالفضاء وتحاول الوصول إليها وإكتشاف كافة تفاصيلها.

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