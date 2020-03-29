فاطمة أيت طالب - دبي - هناك تقارير متضاربة حول ما إذا كانت شركة آبل ستؤخر إطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 Series الجديدة. في وقت سابق من هذا اليوم، نشرنا تقرير يفيد أن هناك إحتمال أن تقوم شركة آبل بإطلاق هواتفها الرائدة الجديدة في الموعد المحدد من دون تأخيرات، والآن نحن هنا مع تقرير آخر من موقع DigiTimes يُلمح إلى نفس الأمر.
لم تطلب شركة آبل من موردي ألواح الدوائر الإلكترونية PCB المصممة لهواتف iPhone 12 Series 5G تأجيل الإنتاج الضخم مما يلمح إلى أن شركة آبل لا تخطط لتأجيل عملية الإطلاق. ومع ذلك، فهناك إحتمال أن تقوم شركة آبل بتأجيل إطلاق iPhone 9 الإقتصادي المعروف أيضًا بإسم iPhone SE2.
الوضع السائد حاليًا بسبب تفشي فيروس كورونا جعل شركة Tripod التايوانية المتخصصة في صناعة مكونات PCB تشعر بالقلق على أعمالها مع العلم بأنها سجلت عائدات وأرباح قياسية في العام الماضي. تستأنف المصانع في الصين الإنتاج، ولكنها تواجه طلبًا غير مؤكد وتواجه مشاكل في توظيف العمال، مما سيؤدي إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج.
كانت هذه تفاصيل خبر لن يتم تأخير عملية إنتاج iPhone 12 Series، وفقا لتقرير جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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