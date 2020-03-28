شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Zoom يوقف تجسس فيس بوك على المستخدمين بتحديث جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشر مساء أمس أن نسخة تطبيق Zoom لمكالمات الفيديو على منصة iOS يشارك بيانات المستخدمين مع فيس بوك، حيث يرجع ذلك إلى استخدام "حزمة أدوات تطوير البرمجيات" SDK مع فيس بوك، والذى يسمح للشركات بجمع البيانات ومشاركتها باستخدام واجهة بيانات فيس بوك، ورغم أن العديد من الشركات تقوم بذلك، إلا أن السبب وراء أزمة Zoom هو فشلها في الكشف عن كيفية جمع البيانات واستخدامها.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد أصدر التطبيق اليوم بيانا يؤكد فيه أن الشركة قد أزالت SDK من فيس بوك، وقالت الشركة إنها "أعادت تكوين الميزة حتى يظل المستخدمين قادرين على تسجيل الدخول باستخدام فيس بوك عبر متصفحهم"، أوضحت الشركة أيضًا أن البيانات التي تم جمعها لا تتضمن أي معلومات شخصية أو معلومات حساسة للمستخدم.

وقالت الشركة في بيانها :"لقد طبقنا في الأصل ميزة "تسجيل الدخول باستخدام فيس بوك" باستخدام أداة Facebook SDK لنظام iOS من أجل تزويد مستخدمينا بطريقة أخرى مناسبة للوصول إلى منصتنا، ومع ذلك ، تم إعلامنا يوم الأربعاء 25 مارس 2020 بأن Facebook SDK كان يجمع معلومات من الأجهزة غير الضرورية لنا لتقديم خدماتنا، ولم تتضمن المعلومات التي تم جمعها بواسطة Facebook SDK معلومات وأنشطة تتعلق بالاجتماعات مثل الحاضرين والأسماء والملاحظات وما إلى ذلك، بل تضمنت معلومات حول الأجهزة مثل نوع نظام التشغيل المحمول وإصداره والمنطقة الزمنية للجهاز ونظام تشغيل الجهاز، طراز الجهاز والناقل وحجم الشاشة ونوى المعالج ومساحة القرص".

واستكمل البيان: "إن خصوصية عملائنا مهمة للغاية بالنسبة لنا، ولذلك قررنا إزالة Facebook SDK في نسخة iOS من التطبيق الخاص بنا وقمنا بإعادة تكوين الميزة حتى يظل المستخدمن قادرين على تسجيل الدخول باستخدام Facebook عبر متصفحهم، وسيحتاج المستخدمين إلى التحديث إلى أحدث إصدار من تطبيقنا المتاح بالفعل ".