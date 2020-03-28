شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتبرع بـ800 مليون دولار لدعم الشركات والمنظمات والحكومات المتأثرة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ساندر بيتشاى، الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، عن التزام شركته بأكثر من 800 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمنظمات الصحية والحكومات والعاملين الصحيين المتأثرين بـ COVID-19.

ووفقا لشبكة CNBC الأمريكية فبالنسبة للشركات الصغيرة، تقدم جوجل نحو 340 مليون دولار من أرصدة إعلاناتها لمن لديهم حسابات نشطة فى العام الماضى، وسيتم نشر الأرصدة فى حساب إعلانات جوجل الخاصة بهم ويمكن استخدامها حتى نهاية العام عبر منصات الإعلان فى جوجل.

كما أنشأ عملاق التكنولوجيا صندوق استثمار بقيمة 200 مليون دولار لدعم المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية على مستوى العالم للمساعدة فى تزويد الشركات الصغيرة بإمكانية الوصول إلى رأس المال.

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وقال بيشاى فى الإعلان على مدونة جوجل: "كمثال، نحن نعمل مع شبكة تمويل الفرص فى الولايات المتحدة للمساعدة فى سد الفجوات فى التمويل للأشخاص والمجتمعات التى تعانى من نقص الخدمات من قبل المؤسسات المالية الرئيسية، هذا بالإضافة إلى 15 مليون دولار من المنح النقدية التى تقدمها Google.org بالفعل للمنظمات غير الربحية للمساعدة فى سد هذه الفجوات للشركات الصغيرة والمتوسطة".

وستخصص 20 مليون دولار أخرى من المنح الإعلانية للمؤسسات المالية المجتمعية والمنظمات غير الحكومية لدعم البرامج والإدارة بشأن أموال الإغاثة والموارد الأخرى للشركات الصغيرة.

وستتلقى منظمة الصحة العالمية (WHO) وأكثر من 100 وكالة حكومية أيضًا 250 مليون دولار من المنح الإعلانية من جوجل لمشاركة المعلومات حول COVID-19 وغيرها من التدابير لمساعدة المجتمعات، هذه زيادة عن مبلغ 25 مليون دولار الذى أعلنت عنه جوجل الشهر الماضي.

وستتاح أيضًا مجموعة من 20 مليون دولار من أرصدة جوجل Cloud للمؤسسات الأكاديمية والباحثين لتحديد طرق جديدة لمكافحة COVID-19.