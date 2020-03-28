أفضل 10 كورسات اون لاين مجانية

هذا أفضل وقت الآن لتحصل على كورسات اون لاين وبالطبع من الأفضل ان تكون مجانية وبشاهدات معتمدة أليس كذلك؟ في كل الحالات أنت تجلس في منزلك – على حسب ما آمل منفذاً لتعليمات الحظر الذاتي او الاجباري – لذا فمن المهم أن تستفيد بوقتك لتخرج من هذه الأزمة وأنت على أهب الإستعداد لمواجهة العالم.

في هذا المقال لن أوجهك فقط إلى موقع كورسات اون لاين يمكنك أن تأخذها ولن أتركك تبحث في بحار هذه المواقع الكبيرة والعميقة ولكن سأوجه وأخذ بيدك إلى عشرة من أفضل الكورسات الموجودة على هذه المواقع، بالطبع هذه الكورسات ستكون مجانية وستكون من مواقع موثوق فيها .

أفضل 10 كورسات اون لاين :

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي :

أصبحنا الآن نعيش في زمن يعتمد كثيراً على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بل واصبح يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي في كل شيء تقريباً وهذا أصبح واضحاً للغاية في هذه الأيام التي نعيشها الآن من الحظر الصحي وغيره.

من المهم كصاحب عمل أو حتى كشخص يرغب في تعلم العمل من المنزل ان يتعلم أسس ومهارات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولن تجد أفضل من Coursera ليوفر لك هذا الأمر من خلال هذا الكورس المجاني والذي يحتاج إلى مستوى مبتدأ لتتمكن من إنهاءه بكفاءة وسهولة.

الكورس طويل بعض الشيء وسيأخذ منك حوالي 5 اشهر لتتمكن من إنهاءه ومتوفر باللغة العربية.

رابط الكورس .

التعلم الآلي machine Learning :

حسناً الآن نبدأ في الدخول إلى طرق التعلم والمهارات الصعبة والاحترافية في كورسات اون لاين ، فمن خلال هذا الكورس سوف تتعلم أسس علم التعلم الآلي الذي يعتمد عليه الكثير من المهندسين في البرمجة وغيرها من الأمور وطرق البحث السهلة عبر الإنترنت وعمليات تطوير البرامج والصناعات التي تتعمد على الـ machine Learning.

يوفر لك هذا الكورس شهادة عندما تنهيه وتحتاج إلى 56 ساعة لتتمكن من إنهاءه .

رابط الكورس

مهارات التفاوض الناجح من جامعة ميتشجن :

هذا الكورس مهداة من جامعة ميتشجن الأمريكية المعروفة والممروقة للغاية، كما يتضح من إسمه فمن خلاله ستتعلم طرق التفاوض الناجح مع الأشخاص والشركات والمصانع لتتمكن من الخروج بأكبر نجاحات ممكنة وأقل خسائر ممكنة، يفيدك هذا الكورس للغاية في حياتك اليومية ويعتبر جزءاً أساسياً من مهارات البيع والشراء في هذا العالم.

رابط الكورس

أساسيات Digital photoshop :

هذا الكورس سوف يعلمك أساسيات إستخدام الفوتوشوب والتعديل عليه بالإضافة إلى الاستفادة من التركيبات المختلفة وتركيب الصور المختلفة من التصوير الرقمي كما أنه سيساعدك على زيادة سرعة ومعدل عملك مع الفوتوشوب .

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رابط الكورس

تعلم منصات الـ WordPress بسهولة :

منصات الـ WordPress او لغات الـ WordPress هي اللغة الاساسية التي تعتمد عليها عملية تطوير المواقع وإدراتها في وقتنا الحالي وإذا كنت ترغب في أي وقت في إنشاء موقع جديد فيجب عليك في البداية أن تتعلم طريقة إستخدام والإستفادة من الـ WordPress وهذا ما سيقدمه لك هذا الكورس عن طريق الاستفادة ومعرفة أساسيات المنصة خطوة بخطوة.

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تعلم الصينية في 9 أسابيع.

ربما تحتاج إلى تعلم اللغة الصنيية بعد إنتهاء هذه الأزمة وهذا لأن الصين تعتبر من اكبر البلاد التجارية والتي يمكنك بسهولة ان تستفيد منها وتتمكن من الاستفادة من منتجاتها بشكل كبير في العمليات التجارية حول العالم وهذا بالطبع كما قلنا بعد إنتهاء هذه الأزمة.

رابط الكورس .

تعلم الإنجليزية المؤدبة :

لنترك المزاح قليلاً فهذا الكورس يهدف إلى تعليمك اللغة الإنجليزية المؤدبة أو polite English وهي إستخدام تعبيرات الشكر والتقدير وللغة السهلة الواضحة بالاضافة إلى لغة الأعمال الإنجليزية، الكورس يهدف لتعليم اللغة الإنجليزية لذا يجب عليك أن تشاهده وتستمع به لتتمكن من فهم ما هي اللغة الإنجليزية المؤدبة.

رابط الكورس

تعلم الـ Excel في 60 دقيقة .

برنامج Microsoft Excel هو واحد من أهم البرامج الحسابية والتي تحتاج إليها في عمليات البيزنس والإدارة اليومية للاعمال وتحتاجها في الكثير من الشركات والأعمال الهامة لذا فهي من المهارات الهامة للغاية حتى تتمكن من الإستفادة منها والعمل في الشركات الكبرى وأنت مطمئن.

رابط الكورس

تعلم photoshop لتطوير الـ Web :

الهدف من هذا الكورس ببساطة للغاية هو أن تتعلم طريقة إستخدام الفوتوشوب لتصميم المواقع وصفحات الويب وكيف تستخدم الموارد الرسومية المنتج من الفوتوشوب في المواقع المختلفة وصفحات الويب المختلفة.

رابط الكورس .

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