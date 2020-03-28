كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Boomper”…ملحق جديد يحمي ويزيد حجم صوت هاتفك

متابعة-سنيار: إذا كنت تعتقد أن مستوى الصوت من مكبرات الصوت على هاتفك الذكي غير كافٍ إلى حد ما، فقد تكون مهتمًا بملحق جديد للهاتف الذكي يسمى Boomper، والذي يوفر لك زيادة صوت هاتفك الذكي بمقدار 10 ديسيبل أو أكثر، بمجرد تركيبها على هاتفك الذكي.

تم تصميم حافظة الحماية لزيادة مستوى الصوت من مكبرات الصوت على هاتفك الذكي بالإضافة إلى حماية جهازك بفضل تصميمه القوي.

وقال مطورو الحافظة: “حللنا المشكلة التي تواجه فيها صعوبة في الاستماع إلى الموسيقى والرسائل الصوتية والمكالمات من مكبر صوت الهاتف الذكي، لتقديم معزز صوت ثوري يحمي هاتفك الذكي أيضًا، مع براءة اختراع كاملة في إيطاليا وتم إنشاؤها بواسطة فريق من المخترعين مع أكثر من 50 عاما من الخبرة مجتمعة في قطاع التكنولوجيا “.

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تحتوي معظم الهواتف الذكية اليوم على مكبرات صوت رائعة، ولكن لا يمكنك دائما تقدير ذلك بسبب الموضعع السيئ، حيث أنه ينتشر في جميع الاتجاهات، فكلنا نحب أجهزة ملء الشاشة ولكن عندما يتعلق الأمر بمكبرات الصوت التي تواجه الواجهة حتى العلامات التجارية الرئيسية لا يبدو أنها قادرة على إعطائنا تجربة لائقة حتى الآن، وقد تم تصميمه لأجهزة iPhone 7 و 7+ و 8 و 8+ و X و Xs و Xr و Xs Max – Boomper عبارة عن حافظة / غلاف يعزز الصوت من خلال إعادة توجيهه نحوك ببساطة باستخدام شريط تمرير بأضيق الحدود! ”

حافظة الهاتف الذكي ثنائية الغرض متوفرة للدعم على Kickstarter مع تعهدات من 6 دولارات.