كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن برامج الفيديو والموسيقى من أبل مجانية وسط جائحة الفيروسات التاجية

متابعة-سنيار: جعلت “Apple” برنامجها الاحترافي لتحرير الفيديو وصنع الموسيقى – Final Cut Pro X و Logic Pro X – مجانيا مع تجربة لمدة 90 يوما.

وعادة ما يحتوي Final Cut Pro X على تجربة لمدة 30 يوما، والتي تم تمديدها الآن إلى 90 يوما.

كما حصل Logic Pro X، الذي لم يكن لديه أي نوع من الإصدار التجريبي المجاني، على خيار الإصدار التجريبي لمدة 90 يوما أيضا.

تأتي الخيارات الجديدة بعد توجه غير مسبوق نحو ترتيبات العمل من المنزل وسط تفشي الفيروسات التاجية العالمي.

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في أوائل مارس، أخبرت أبل نفسها العديد من عمالها بالعمل من المنزل إذا أمكن، والعديد من الشركات الأخرى فعلت الشيء نفسه.

تبلغ تكلفة Final Cut Pro X 299.99 دولارا، في حين تبلغ تكلفة Logic Pro X 199.99 دولارا، وفترة تجريبية مجانية لمدة ثلاثة أشهر هي فترة زمنية معقولة للمستخدمين.

تسبب كوفيد19 – المرض الناجم عن الفيروس التاجي – حتى الآن في وفاة أكثر من 21000 شخص وإصابة أكثر من 465000 شخص.

تفاقم تفشي المرض في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، حيث تم تأكيد أكثر من 82100 حالة إصابة و 1195 حالة وفاة.