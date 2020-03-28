إشاعة جديدة تقترح دمج مستشعر البصمة Touch ID في زر الجيل المقبل من Apple Watch

فاطمة أيت طالب - دبي - يكشف تقرير مشترك من The Verifier و iUpdate على اليوتيوب عن بعض الميزات الجديدة التي يشاع أنها ستصل مع الجيل التالي من الساعة الذكية Apple Watch، ومن بين هذه الميزات التي تردد أنها ستصل مع الجيل المقبل من Apple Watch، نجد مستشعر بصمات الأصابع Touch ID.

ووفقا للتقرير، يمكن أن تقوم شركة آبل بتضمين مستشعر بصمات الأصابع Touch ID في الزر القابل للدوران على الجانب من أجل تأمين عمليات المصادقة. وهذا من شأنه أن يجعل عمليات الدفع عبر الأجهزة المحمولة أكثر ملاءمة لمستخدمي Apple Watch الذين يفضلون عدم إدخال رقم التعريف الشخصي في كل مرة يزيلون فيها الساعة. من المتوقع أيضًا أن يأتي الجيل المقبل من الساعة الذكية Apple Watch مع خاصية مُقاومة المياه مع العلم بأن ساعة Apple Watch Series 5 الحالية تتمتع بتصنيف IPX7.

تشمل الميزات الأخرى المتوقع وصولها مع WatchOS 7 الأمر الصوتي ” Hey Siri “، وقياس مقدار الأوكسجين في الدم وتتبع النوم، وهي الميزة التي طال إنتظارها من قبل مستخدمي Apple Watch. ومع ذلك، فلا يزال من غير الواضح ما هي طرازات Apple Watch التي يمكنها دعم هذه الميزات.

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ينتهي التقرير بإشاعة مفادها أن شركة آبل تعمل بالفعل على الساعة الذكية Apple Watch Series 7 التي من غير المرجح أن تصل حتى العام 2021، وهي الساعة التي تردد أنها ستضم مستشعر بصمات الأصابع Touch ID في الشاشة.

كما فند التقرير جميع الشائعات التي تفيد بأن شركة آبل ستتحول إلى التصميم الدائري في الساعة الذكية Apple Watch. تتغير خطط آبل بإستمرار، لذلك من الصعب دائمًا التأكد من صحة الشائعات قبل الإعلان الرسمي. وعلاوة على ذلك، فقد تردد أيضًا أن الجيل الثاني من الساعة الذكية Apple Watch غير مؤهل للحصول على تحديث WatchOS 7.

من المقرر عقد مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2020 في شهر يونيو المقبل، على الرغم من أن شركة آبل لم تؤكد بعد تاريخًا محددًا. نظرًا للوضع الصحي الحالي، ستقدم آبل العروض التقديمية والجلسات التطبيقية للمطورين بالكامل عبر الإنترنت.