الهاتف Motorola One يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق الهاتف Motorola One قبل عامين تقريبًا، ولكن شركة موتورولا لم تنسى أن لديها هاتف بهذا الإسم، فقد بدأت الشركة اليوم بإصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر لهذا الجهاز. هذا التحديث متوفر حاليًا في البرازيل ويحمل البنية رقم QPK30.54-22، ولكن من المفترض أن يصل إلى بقية المستخدمين في جميع أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع.

بصرف النظر عن الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10 مثل نظام التنقل بالإيماءات والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل وميزة الردود الذكية، وما إلى ذلك من الميزات الجديدة، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر فبراير 2020.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.