OnePlus تعد جلب ميزة Always On Display مع تحديث مستقبلي

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تم إطلاق الهاتف OnePlus 6 في العام 2018، تم شحن الهاتف إلى المراجعين مع نسخة غير نهائية من نظام التشغيل والتي تحتوي على ميزة Always On Display. تم إزالة هذه الميزة في وقت لاحق عندما تم البدء بشحن الهاتف للعملاء لأن شركة OnePlus كانت مُتخوفة من أن تتسبب هذه الميزة في إستنزاف البطارية كثيرًا. ومنذ ذلك الحين، كانت Always On Display واحدة من أكثر الميزات المطلوبة من قبل مستخدمي OxygenOS.

حسنًا، إلتزمت الشركة أخيرًا بالإستجابة لرغبات العملاء في تغريدة حديثة على شبكة تويتر. وذكرت أن الميزة موجودة في خريطة الطريق وستكون جزءًا من تحديث مستقبلي. لسوء الحظ، لم تدخل التغريدة في التفاصيل، لذلك لا نعرف كم من الوقت سننتظر. قد تأتي مع هواتف OnePlus 8 Series الجديدة أو قد تأتي مع تحديث مستقبلي لمعظم هواتف OnePlus.

لذلك في الوقت الحالي، قد تضطر إلى قبول ميزة Ambient Display، والتي لا تزال ثاني أفضل حل.

The top IDEA is Always-On Display. We hear you, and our OS Product team has replied: it's on our roadmap.