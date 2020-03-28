شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زيادة أكثر من 40% فى استخدام واتس آب وفيس بوك بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير جديد نشرته شركة أبحاث السوق (كانتار) Kantar أن تطبيق التراسل الفورى واتس آب شهد زيادة كبيرة فى الاستخدام فى ظل التدابير المتخذة فى جميع أنحاء العالم للحد من تفشى فيروس (كوفيد-19) COVID-19.

وجاء تقرير (كانتار) بعد تقرير سابق أظهر أيضًا زيادة فى استخدام شبكات التواصل الاجتماعى التى أصبحت وسيلة للمستخدمين، الذين فُرض عليهم التزام المنازل، فى التواصل مع العائلة، والأصدقاء، وزملاء العمل.

وبحسب التقرير – التى شمل أكثر من 25,000 مستهلك فى 30 سوقًا خلال المدة من 14 إلى 24 مارس الحالى – فإن تطبيق واتس آب شهد زيادة فى الاستخدام بنسبة 40% بسبب فيروس (كوفيد-19).

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وأشار التقرير إلى أن النمو بنسبة 40% الذى شهده واتس آب ارتفع من النسبة الأولية 27% فى الأيام الأولى لتفشى الفيروس، لتبلغ الآن نحو 41% فى المتوسط، وترتفع النسبة إلى 51% فى الدول التى تعايش المراحل المتقدمة من انتشار الفيروس، ولكن دولةً، مثل: إسبانيا، شهدت زيادةً هائلةً فى استخدام التطبيق بلغت 76%.

ووجد التقرير أيضًا أنه عبر جميع منصات المراسلة، كان نمو الاستخدام هو الأكبر فى الفئة العمرية من 18 إلى 34 عامًا، بالإضافة إلى ذلك، شهدت تطبيقات واتس آب، فيس بوك، وإنستجرام بنسبة تزيد عن 40% فى الاستخدام من التركيبة السكانية ذاتها.

وبصورة عامة، ارتفع استخدام فيس بوك بنسبة 37%، فى حين شهدت تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى المحلية فى الصين ارتفاعًا فى الاستخدام بنسبة 58٪، بحسب (كانتار).

وحتى مع زيادة استخدام وسائل التواصل، أفاد المستهلكون بأنهم لا يثقون فى تلك المنصات فيما يتعلق بالحصول على الأخبار المهمة المتعلقة بفيروس (كوفيد-19)، فقد كانت القنوات الإخبارية الوطنية، والمواقع الإلكترونية للوكالات الحكومية خيارات أفضل، إذ عَدَّها 58%، و48% من المشاركين فى الاستطلاع، على التوالى، مصدرًا "جديرًا بالثقة" للأخبار والمعلومات. وكانت هناك نسبة 11% من المشاركين ممن عدّ وسائل التواصل.