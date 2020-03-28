الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد.. وتحذر من فترة الصباح

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "الطقس ليلاً مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد البرودة ليلاً على باقي الأنحاء، كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء".

وتابعت الهيئة: "الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، نشطة غربًا على السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأحد، على بعض محافظات ومدن مصر:

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القاهرة «12– 24»

الإسكندرية «13– 23»

قنا «14- 27»

الأقصر «15- 27»

أسوان «16– 28»

موجة سيئة

وشهدت الشوارع المصرية خلال الأيام الماضية عاصفة منخفض التنين التي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عنها، وتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ووصفتها بالأقوى هذا العام.