شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أغنى رجل فى العالم يطلب تبرعات لموظفيه بسبب فيروس كورونا.. اعرف قصته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب رجل الأعمال جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، أغنى رجل فى العالم، والذى تقدر ثروته بحوالى 117 مليار دولار، متقدمًا على كلا من بيل جيتس وارين بافيت ومارك زوكربيرج، من زبائنه التبرع لحماية موظفيه ومساعدتهم في ظل تفشى فيروس كورونا القاتل فى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.

وذكرت تقارير إخبارية، أن جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون أطلق صندوقا إغاثيا برأس مال 25 مليون دولار، موجها دعوة إلى زبائنه إلى التبرع للصندوق لحماية موظفيه وعائلاتهم، الذين يقومون بتوصيل السلع في خطوة يراها البعض غريبة نوعا ما حيث واجهت العديد من الانتقادات، وقامت الشركة بإرسال العديد من الرسائل على زبائنها تحثهم على التبرع.

وفقا للعديد من التقاير تعتبر شركة أمازون من أكبر شركات العالم برأس مال تريليونين دولار، بينما تبلغ ثروة رجل الأعمال جيف بيزوس من 114 إلى 117 مليار دولار، وبتلك الثروة يتبرع على عرش أغلى رجل فى العالم، حيث أزاح كلا من بيل جيتس وارين بافيت ومارك زوكربيرج.

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وكان "جيف بيزوس" الرئيس التنفيذى لشركة أمازون اشترى قصرا فى Beverly Hills المعروف باسم Warner Estate من عملاق الإعلام الأمريكى ديفيد جيفن مقابل 165 مليون دولار أمريكى، حيث يعتقد أن سعر البيع هو الأعلى فى صفقة عقارية سكنية فى منطقة لوس أنجلوس، متجاوزًا الرقم القياسى السابق البالغ 150 مليون دولار، والذى قيل إن رئيس شبكة Fox الإعلامية لوسلان مردوخ أنفقه العام الماضي لشراء عقار Chartwell فى Bel-Air.

وبحسب موقع wsj الأمريكى، فكان قصر Chartwell مألوفًا لمشاهدي التلفاز في الستينيات من القرن الماضي لكونه المنزل الفخم لعائلة Clampett الخيالية فى المسرحية الهزلية الكلاسيكية The Beverly Hillbillies، أما القصر الذي اشتراه بيزوس من جيفن – الذي تبلغ مساحته 3.9 هكتارات – يمتاز بأنه تحفة هوليود، وقد تم تسميته نسبةً إلى رئيس استديو Warner Bros الشهير “جاك وارنر" الذي بنى القصر في عام 1937.