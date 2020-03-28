شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق آلية بماسنجر لمشاركة معلومات حول كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "شات بوت" جديد في تطبيق ماسنجر، وذلك لرفع مستوى الوعي حول مرض فيروس كورونا المستجد CIDIC-19، حيث جرى إطلاق هذه البوت الجديد فى الهند كبداية فيما ينتظر أن يصل إلى باقي الدول قريبا.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن البوت يحمل اسم Chatona Helpdesk Chatbot على تطبيق ماسنجر، ويعمل على توفير معلومات أصلية ودقيقة حول فيروس كورونا، فيما قال "Ajit Mohan" نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة Facebook India في بيان :"نحن ممتنون لإتاحة الفرصة لدعم الحكومة عبر الوزارات بأدوات الاتصال والموارد لمشاركة معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب حول فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وأمن الناس، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لمساعدة جهود البلاد".

ويمكن لمستخدمي فيس بوك فى الهند البدء في الوصول إلى Corona Helpdesk Chatbot والتواصل مع وزارة الصحة الهندية في الوقت الحالي للحصول على الأخبار الأصيلة والتحديثات الرسمية والتدابير الاحترازية وأرقام خطوط المساعدة الطارئة من خلال Chatbot.

كما يدعم هذا "البوت" اللغة الانجليزية، وللاتصال بـ Chatbot ، يمكن للمستخدمين الانتقال إى دردشة فيس بوك والبحث عن اسم البوت، ثم كتابة "Get Started"، والذي سيتيح للمستخدمين إما على كتابة استعلام أو الاختيار من قائمة الأسئلة الشائعة.

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على جانب أخر كشفت شبكة التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنها تعتزم خلال الأسابيع المقبلة إطلاق عدد من المميزات الجديدة التى تجعل من السهل على مزيد من الناس إجراء بث مباشر live streams، وذلك فى الوقت الذى يعاني فيه العالم من العزل الذاتي بسبب فيروس كورونا COVID-19 ، وهو الأمر الذي شجع كثير من المستخدمين على الإقبال على الشبكة الاجتماعية.