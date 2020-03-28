Monument Valley 2 و Lara Croft GO متوفرتين الآن للتحميل مجانًا على منصة الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - يجري حاليًا عرض إثنتين من أفضل الألعاب المحمولة للتحميل مجانًا على منصة الأندرويد، وهاتين اللعبتين هما Monument Valley 2 و Lara Croft GO. وتجدر الإشارة إلى أن كلا اللعبتين حصلتا على جائزة ” أفضل لعبة للأجهزة المحمولة ” في العامين 2017 و 2015 على التوالي، وحصلتا على مراجعات إيجابية جدًا من اللاعبين والمواقع المتخصصة على حد سواء.

يجب أن تظل هاتين اللعبتين متوفرتين للتحميل المجاني خلال الأيام السبعة المقبلة، ولكن لا داعي للإنتظار، فعطلة نهاية الأسبوع في إنتظارنا وربما ستقضيها في المنزل. قد ترى أيضًا لماذا تحظى هاتين اللعبتين بكل هذه الضجة في حالة إذا لم تلعب بها من قبل.

عمومًا، في حالة إذا كنت مهتمًا بمنح هاتين اللعبتين فرصة التجربة، فبإمكانك التوجه إلى هذا الرابط هنا لتحميل لعبة Monument Valley 2، وإلى هذا الرابط هنا في حالة إذا كنت ترغب في تحميل لعبة Lara Croft GO.







