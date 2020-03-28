Sony ستقوم بدمج أقسام الهواتف والكاميرات والترفيه المنزلي لتشكيل قسم واحد موحد

فاطمة أيت طالب - دبي - تعيد شركة Sony تنظيم ثلاثة أقسام تابعة للأجهزة الإلكترونية بشكل جذري، والأقسام المعنية هنا هي Sony Mobile Communication و Imaging Products & Solutions و Home Entertainment & Sound. سيتم دمج جميع هذه الأقسام الثلاثة في قسم واحد سيحمل إسم ” Sony Electronics Corporation ” إعتبارًا من 1 أبريل.

وهذا يعني أن قسم الهواتف الذكية في شركة Sony، وقسم الكاميرات الإحترافية، وقسم التلفزيونات وأجهزة الصوت المنزلية ستكون تحت سيطرة شركة واحدة. الهدف من ذلك هو دمج المنتجات المختلفة بشكل أفضل، وتحسين المنظومة الداخلية للشركة لتُصبح أكثر تنافسية بشكل عام.

كما سيتم دمج الجهود العالمية ذات الصلة بالمبيعات والتسويق والتصنيع والخدمات اللوجستية والمشتريات والهندسة لهذه الأقسام الثلاثة في محاولة لتعزيزها ورفع الربحية.

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Sony Interactive Entertainment، والذي يقف وراء إنتاج أجهزة Playstation وتطوير الألعاب، سيصبح هو قسم الإلكترونيات الوحيد الذي يستهدف المستهلكين بمنتجاته الذي سيظل مستقلاً. في الواقع، هذا ليس مستغربًا بالنظر إلى أن قسم Sony Interactive Entertainment يعمل على نحو جيد جدًا من الناحية المالية.

القسم المسؤول عن تطوير مستشعرات الكاميرات، وقسم المعدات المهنية المسؤول عن كاميرات الأستوديوهات ومعدات البث، وما إلى ذلك من المعدات الأخرى، لن تتأثر بهذه التغييرات. ونفس الأمر ينطبق على شركات Sony الأخرى، والتي تعمل في قطاع الموسيقى والأفلام والطب والإقتصاد.