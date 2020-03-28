Xiaomi تُعلن رسميًا عن خروج الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro من الأراضي الصينية

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد شهر من الإعلان عنهما في الصين، أعلنت شركة Xiaomi وبشكل رسمي الآن أنها ستجلب الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro إلى الأسواق الأوروبية. ستعرض الشركة الصينية الهاتف Xiaomi Mi 10 هناك للبيع مقابل 799 يورو لنسخة 8GB/128GB ومقابل 899 يورو لنسخة 8GB/256GB. أما بالنسبة للهاتف Xiaomi Mi 10 Pro، فهو سيُعرض هناك للبيع مقابل 999 يورو لنسخة 8GB/256GB. وبعد أوروبا، نحن نتوقع أن تقوم شركة Xiaomi بإطلاق هذين الهاتفين في المزيد من المناطق حول العالم.

للتذكير، الهاتف Xiaomi Mi 10 يأتي مع واجهة أمامية تشبه إلى حد ما الواجهة الأمامية للهاتف Xiaomi Mi Note 10 بفضل الشاشة المزودة بالقطع في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية والمزودة أيضًا بقارئ بصمات الأصابع، فضلا عن واجهة خلفية مغطاة بطبقة Gorilla Glass 5 وتضم أربع كاميرات بوضعية عمودية يتواجد أسفلها مباشرة الفلاش LED.

الشيء الأكثر أهمية في الهاتف Xiaomi Mi 10 هو بلا شك الكاميرات الأربعة في الخلف. تعمل الكاميرات الأربعة المنقسمة إلى وحدتين على توفير تجربة تصوير مميزة لجميع المستخدمين. وبالنسبة للكاميرا الأساسية، فهي تستخدم المستشعر Samsung ISOCELL Bright HMX والذي تبلغ دقته 108 ميغابكسل مع العلم بأنه تم تطويره بالتعاون مع الشركة الكورية الجنوبية وتم إطلاقه لأول مرة مع الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha الثوري.

الهاتف Xiaomi Mi 10 الجديد يضم يضم كذلك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميغابكسل تمتاز بزاوية مشاهدة واسعة تصل إلى 117 درجة، وكاميرا لإستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل وكاميرا أخرى بنفس الدقة تعمل ككاميرا ماكرو.

Advertisements

وكما كنا نتوقع بالفعل، فالهاتف Xiaomi Mi 10 الجديد يأتي كذلك مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع المودم Qualcomm X55. وبالنسبة للنسخة الأساسية من الهاتف Xiaomi Mi 10، فهي تأتي مع 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية علمًا أن هذه النسخة بالذات ستكلف 3999 يوان صيني أي ما يعادل 572 دولار أمريكي.

الهاتف Xiaomi Mi 10 الجديد يأتي مع بطارية كبيرة بسعة 4780mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 30W مع الشاحن المناسب الذي يأتي بشكل مسبق مع الهاتف، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W. يجلب الهاتف Xiaomi Mi 10 أيضًا الشحن اللاسلكي العكسي بسرعة تصل إلى 10W. وبغض النظر عن الشحن، فالهاتف الرائد الجديد من شركة Xiaomi أصبح الآن كذلك يأتي مع غرفة أكبر للصوت مما يتيح له تقديم صوتًا أعلى وأفضل. وإلى جانب ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Xiaomi Mi 10 كذلك بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz.

عندما يتعلق الأمر بمستشعر بصمات الأصابع، فقد تم تضمينه في الشاشة على غرار العديد من الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم مع العلم بأن الهاتف Xiaomi Mi 10 يأتي كذلك بشكل مسبق مع روم MIUI 11 الذي يستند على نظام Android 10.

أما بالنسبة للهاتف Xiaomi Mi 10 Pro، فهو يضم نفس المواصفات التقنية للهاتف Xiaomi Mi 10 العادي بإستثناء أنه حصل على بطارية أصغر بسعة 4500mAh ولكنها تدعم الشحن السريع بقوة 50W، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W، فضلا عن الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10W. وعلاوة على ذلك، فالهاتف Xiaomi Mi 10 Pro الجديد يضم كذلك 8 عدسات في الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 108 ميغابكسل، ويضم كذلك كاميرا مقربة بدقة 8 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا هجينًا يصل إلى ×10، وكاميرا أخرى مقربة بدقة 12 ميغابكسل من أجل الصور المضببة الخلفية، إضافة إلى كاميرا واسعة الزاوية بدقة 20 ميغابكسل مع العلم بأن الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro يدعمان كليهما تصوير الفيديوهات بدقة تصل إلى 8K.