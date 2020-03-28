الإعلان رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi 10 Lite 5G مع أربع كاميرات في الخلف، وبسعر 350€

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا في العديد من المناسبات في الماضي أننا سنرى هواتف 5G الإقتصادية في العام 2020، ولكن لم نرى أي هاتف 5G إقتصادي في الفترة الماضية، ولكن يبدو أن هذا تغير الآن. في الواقع، لقد قامت شركة Xiaomi للتو بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi 10 Lite، وهو الهاتف الذي أكدت لنا الشركة الصينية أنه سيتم عرضه للبيع مقابل 350 يورو.

الهاتف Xiaomi Mi 10 Lite 5G الجديد يختلف عن هواتف Xiaomi Mi 10 الأخرى، ولكنه بطبيعة الحال يملك نفس الروح. هذا الهاتف يضم المعالج Snapdragon 765G المزود بمودم 5G، ونظام التبريد LiquidCool. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك بشاشة AMOLED بحجم 6.57 إنش تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل.

الهاتف Xiaomi Mi 10 Lite 5G الجديد يضم كذلك أربع كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل، بينما تمتاز الكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا الماكرو بدقة 5 ميغابكسل، والكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل.

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وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك ببطارية بسعة 4160mAh تدعم الشحن السريع بقوة 20W، وبنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل مع واجهة MIUI 11. وكما تلاحظون في الصور، فهذا الهاتف سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأبيض والرمادي والأخضر.

الهاتف Xiaomi Mi 10 Lite 5G الجديد سيُعرض للبيع في شهر مايو المقبل مقابل 350 يورو للنسخة التي تضم 64GB من الذاكرة الداخلية، بينما ستكلف النسخة التي تضم 128GB من الذاكرة الداخلية ما يُعادل 400 يورو.