بعد زيادة الاستخدام ٤٠% بسبب المكوث بالمنزل.. هل تتحمل شبكات الإنترنت في مصر الضغط؟

بينما تتسارع وتيرة الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، يزداد قلق العالم من الوباء الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص وحصد أرواح ما يزيد على 27 ألف شخص.



أصبح التحذير من فيروس كورونا سمة غالبة، سواء من الحكومات أو المنظمات الصحية الدولية، بسبب الانتشار السريع للفيروس المستجد، إذ انتشر في عدد كبير من دول العالم وتخطت الأعداد المصابة نصف المليون.

وارتفعت معدلات استخدام الإنترنت المنزلي في مصر مع زيادة فترات المكوث في المنزل، والإلتزام بحظر التجول الذي بدأ الأربعاء الماضي، لمواجهة انتشار فيروس المستجد.



وقال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، إن هناك زيادة بالفعل في نسبة استخدام الإنترنت المنزلي ADSL نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.



من جانبه قال مصدر بقطاع المحمول إن هناك زيادة في معدلات استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة تتراوح بين 30 و٤٠٪ ولكن ستضح معدلات الاستخدام أكثر خلال الأسبوع المقبل. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وبحسب وزارة الاتصالات يبلغ عدد مشتركي الإنترنت الأرضي فائق السرعة "ADSL" في مصر نحو 7.3 مليون مشترك بنهاية العام الماضي.



وتستحوذ الشركة المصرية للاتصالات على حوالي 79.5% من إجمالي مشتركي الإنترنت الأرضي في مصر حيث يبلغ عدد المشتركين بالخدمة لديها نحو 5.8 مليون مشترك بنهاية العام الماضي فيما يتوزع باقي المشتركين (1.5 مليون مشتركا) بين باقي الشركات.



هل الشبكات قادرة على تحمل الضغط؟



وقال مصدر في قطاع الاتصالات لموقع "مصراوي" إن الشبكات تمكنت من استيعاب الطلب الزائد على خدمات الإنترنت، وإن بعض الشكاوى الفردية يجري التعامل معاها، وإن الشركات تعمل على الحد من المشكلات التي تواجه بعض العملاء وتقديم الخدمة بشكل جيد.

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بحسب مصدر بالشركة المصرية للاتصالات فإن الشركة طورت البنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات خلال الفترة الماضية ومستمرة في هذا التطوير. حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز".



وأوضح أن الشركة استثمرت نحو ١.٦ مليار دولار منذ منتصف عام ٢٠١٨ لتطوير البنية التحتية في مصر ما ساهم في رفع متوسط سرعات الإنترنت الأرضي، كذلك أصبح الحد الأدنى بسرعات باقات الانترنت الأرضي ٣٠ ميجابت في الثانية.



وقال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية بشركة فودافون، لمصراوي أن شبكة فودافون تم تطويرها بصفة مستمرة على مدار الأعوام الماضية لتكون جاهزة دائما لزيادة عدد العملاء والنمو في الاستخدام.



ووفقًا لعصام فإن الشركة لديها فريق عمل متخصص في العمل على استمرارية تقديم الخدمات للعملاء وإدارة الشبكة في حالات الأزمات أو الطوارئ وهناك خطط موضوعة لذلك يتم تعديلها وتغييرها لتواكب الحدث وحجمه وتأثيره.



و كشفت منظمة الصحة العالمية، آخر إحصائيات عن فيروس كورونا، والتى كشفت إصابة نحو 509164 ألف حالة، ووفاة 23,335 ألف شخص حول العالم.