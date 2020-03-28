شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية تكشف عن روبوت بـ40 ألف دولار لقتل مسببات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة صينية عن روبوت بقيمة 40 ألف دولار يستخدم مزيجًا من ضوء الأشعة فوق البنفسجية ورذاذ مطهر سائل لقتل مسببات فيروس كورونا، فإن الروبوت الآلى بالكامل مزود بأربع مجموعات من مصابيح قتل الجراثيم قصيرة الموجة فوق البنفسجية وخمس فوهات رش سائلة مطهرة على رأسه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، صممت شركة Keenon Robotics جهاز تطهير الروبوت، ومقرها شانجهاى فى الصين، والتى تنتج أيضًا الروبوتات لتوصيل المواد الغذائية والإعلان.

ويبلغ ارتفاع الروبوت 4.4 قدمًا أى 1.4 مترًا، ويمكنه حمل 1500 مل من السائل المطهر ويستغرق ست ساعات للشحن الكامل.

وقالت سيمى وانج، مديرة تطوير الأعمال الدولية في شركة Keenon Robotics، إنه مصمم خصيصًا للوقاية من فيروس كورونا.

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وأضافت وانج "بعد تفشي الفيروس التاجى، تلقينا الكثير من الطلبات من المستشفيات لاستخدام الروبوتات الخاصة بنا لتقديم الوجبات والأدوية والوثائق، لهذا السبب توصلنا إلى فكرة الجمع بين الأشعة فوق البنفسجية والبخاخات الطبية للقيام بالتطهير".

وقال كينون روبوتيكس إنه وفقًا للوائح الصينية لمكافحة COVID-19، يجب إجراء الأشعة فوق البنفسجية وتطهير الرذاذ القائم على بيروكسيد الهيدروجين مرتين يوميًا.

وأوضحت وانج "إن الأسعار هى 40 ألف دولار أمريكي لكل منها، فتم تصميم الروبوت ليعمل في الداخل على أرضيات ناعمة ويمكنه تسلق منحدرات تصل إلى نحو 5 درجات".

كما كشفت Keenon Robotics أنها قادرة على رش المطهر لمدة تصل إلى 8 ساعات دفعة واحدة، وتستخدم عملية آمنة ولا تترك أي بقايا.

وبينما يقوم الروبوت بمهمته، فإنه يجمع أيضًا بيانات عن الطريق الذي يسلكه وعملية التطهير للرجوع إليها في المستقبل.