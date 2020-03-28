شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتعاون مع البيت الأبيض لإطلاق موقع وتطبيق لتشخيص الإصابة بـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تعمل مع إدارة ترامب والوكالات الفيدرالية لإطلاق تطبيق وموقع على الإنترنت لتوجه للمستخدمين النصائح الخاصة من مراكز السيطرة على الأمراض والتى تدور حول فيروس كورونا، وقال مسئولو البيت الأبيض إن التطبيق، الذى سيكون متاحًا فى متجر التطبيقات باسم "COVID-19"، سيطرح على المستخدمين أسئلة حول الأعراض والموقع وعوامل الخطر ثم سيقدم التوجيه المناسب والمحدث من مركز السيطرة على الأمراض.

وبحسب موقع TOI الهندى، فسيجيب التطبيق أيضًا على الأسئلة المتداولة حول مرض فيروس كورونا بمعلومات رسمية من مركز السيطرة على الأمراض، وستتوفر نفس المعلومات على الموقع الإلكترونى أيضا، والذي سيكون متاحًا لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام ويندوز وهواتف أندرويد والأجهزة الأخرى غير التابعة لشركة أبل.

وقالت شركة أبل إنها لن تجمع الإجابات التى يقدمها المستخدمون على أسئلة التطبيق والموقع الإلكترونى، ولن يتم إرسال الإجابات إلى أبل أو أى جهة حكومية.

يذكر أن مقر أبل الرئيسى يقع فى شمال كاليفورنيا، وقد تم إغلاقه لأكثر من أسبوع، وقال الرئيس التنفيذى لشركة أبل، تيم كوك، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الشركة تبرعت بـ10 ملايين قناع واقٍ لمجموعات الرعاية الصحية الأمريكية بعد استخدام فريق سلسلة التوريد من أبل لتحديد مواقع الأقنعة وشرائها.