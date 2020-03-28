شحنات الأجهزة اللوحية ستنخفض بنسبة 30% في الربع الأول من هذا العام بسبب فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، تُعاني جميع الأسواق تقريبًا بسبب تفشي فيروس كورونا، وقد قامت مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق بنشر بعض التنبؤات القاتمة حول سوق الأجهزة اللوحية. ووفقا لتقريرها، فهي تتوقع إنخفاض سوق الأجهزة اللوحية بنسبة 30 في المئة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالربع الأول من العام 2019.

من المرجح أن يؤثر فيروس كورونا على النصف الأول من هذا العام أيضًا، ولكن التراجع سيتباطأ إلى 14 في المئة في الربع الثاني من العام 2020. بالإضافة إلى إنخفاض الطلب، يُساهم نقص العرض أيضًا في الإنخفاض. لا يُمكن لسلاسل التوريد شحن المكونات للشركاء، وحتى العملاء القلائل الذين يرغبون في شراء الأجهزة اللوحية لا يمكنهم الحصول عليها.

ومع ذلك، لا يبدو كل شيء سيئًا. تقول مؤسسة IDC أن هذه فرصة جديدة أيضًا لبعض الشركات المصنعة. مع عمل المستخدمين حول العالم والتعلم والتدريس عن بعد من المنزل، فمن المحتمل أن يزداد الطلب على الأجهزة الإلكترونية.