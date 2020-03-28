هواوي تستعد لطرح مكبر الصوت الذكي Sound X عالميًا

تستعد شركة هواوي لطرح أحدث مكبر صوت منزلي ذكي من تصنيعها (Huawei Sound X) عالميًا في الأشهر القادمة، وذلك بعد مرور نحو أربعة أشهر من ظهوره لأول مرة في الصين، وتعاونت هواوي مع العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة للصوتيات (Devialet) لإنتاج مكبر الصوت المنزلي الذكي.

ومن أبرز ميزات مكبر الصوت شهادة (Hi-Res) و (Huawei Share) و (Speaker Active Matching)، إلى جانب العديد من الميزات الأخرى باستثناء وجود ميزة رئيسية واحدة يمكن توقعها من مكبر صوت ذكي، وهي المساعد الصوتي.

ويبدو الجهاز الجديد مشابهًا لجهاز آبل المسمى (HomePod)، إذ يتميز (Huawei Sound X) بتصميم أنبوبي ويأتي مجهزًا بست مكبرات صوت ومضخم صوت مزدوج يقلل من تشوه الصوت الناتج عن اهتزازات السماعات، وقالت الشركة إنه قادر على إنتاج صوت 360 درجة.

ويأتي مكبر الصوت المنزلي الذكي (Huawei Sound X) مزودًا بتقنية مطابقة السماعات النشطة (Speaker Active Matching) من شركة التكنولوجيا الصوتية الفرنسية (Devialet)، التي يمكنها تكوين السماعة بشكل خاص وفقًا لخصائصها، وهي مصممة لإعادة إنتاج الصوت كما تم تسجيله تمامًا.

وتتيح وظيفة المشاركة من هواوي (Huawei Share) استخدام (Huawei Sound X) كمكبر صوت 360 درجة للموسيقى أو الفيديو المشغلة على هاتف هواوي، وكل ما على المستخدم فعله لتشغيل هذه الميزة هو لمس الهاتف بمكبر الصوت.

ويتوقف مكبر الصوت عن تشغيل الموسيقى تلقائيًا عند تلقي اتصال من شخص ما، ويظهر لشركة هواوي أنه يجب على المستخدمين إمساك الهاتف لإجراء المكالمة، بينما تتيح جميع مكبرات الصوت المنزلية الذكية الرئيسية الأخرى للمستخدمين إجراء المكالمات وتلقيها عن طريق الأوامر الصوتية.

Advertisements

وذكر تقرير صادر العام الماضي أن هواوي كانت تعمل مع جوجل على تطوير مكبر صوت منزلي ذكي يحمل علامتها التجارية ويستهدف المستهلكين في الخارج قبل إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية في شهر مايو الماضي، واضطرت هواوي بعد ذلك إلى اللجوء إلى حلول بديلة، من ضمنها بناء متجرها للتطبيقات ومساعدها الذكي.

وبالرغم من أن الشركة الصينية أعلنت عن مساعدها الجديد للذكاء الاصطناعي المسمى (سيليا) Celia خلال حدث الكشف عن سلسلة (Huawei P40)، لكن يبدو أن هذا المساعد الذكي لن يكون متاحًا على (Huawei Sound X) في البداية.

وقال (ريتشارد يو) Richard Yu، رئيس أعمال المستهلكين في هواوي، إن المساعد الذكي سيليا سيطلق في مزيد من البلدان في النهاية، لكن يمكن للعملاء في البداية استخدام (Huawei Sound X) كمكبر صوت يعمل بالبلوتوث والشبكة اللاسلكية، مضيفًا أنه يمكن جعله مكبر صوت ذكي في المستقبل من خلال تحديث برمجي جديد.

يذكر أن الشركة الصينية لم تعلن حتى الآن عن تاريخ إطلاق النموذج الدولي أو سعره، لكن النموذج الصيني يباع حاليًا بسعر 280 دولارًا أمريكيًا، مما يعني أنه أرخص بكثير من مكبر صوت (Devialet)، لكنه أغلى من (Amazon Echo) أو (Google Home).