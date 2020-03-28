تكنولوجيا: الأسواق العالمية تساهم بحصة أكبر في إيرادات شاومي من الربع الأول إلى الربع الثالث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي في مؤتمرها الذي عقد مؤخراً عن الإيرادات التي حققتها الشركة خلال الفترة ما بين الربع الأول إلى الربع الثالث من عام 2019، والتي ساهمت فيها الأسواق العالمية بنصف إيرادات العملاق الصيني.

إستطاعت شركة شاومي في السيطرة على حصة كبيرة من سوق الهواتف الذكية، رغم مرور 6 سنوات فقط على إنطلاق الشركة رسمياً إلى الأسواق، حيث حققت العملاق الصيني نمو وتوسع سريع يمتد إلى 90 سوق من الأسواق العالمية الآن.

ولقد أكدت شاومي في مؤتمرها الذي عقد مؤخراً على أن إيرادات الشركة من الأسواق العالمية فقط خلال الفترة ما بين الربع الأول إلى الربع الثالث من 2019 قد إرتفعت إلى 10 مليار دولار، أي أن الأسواق العالمية ساهمت بنصف إيرادات شاومي خلال هذه الفترة.

أيضاً أكدت تقارير سابقة على أن شركة شاومي تأتي من بين أكبر 5 شركات مصنعة للهاتف في الأسواق العالمية، بعد أن إستطاعت أن تصل بمنتجاتها إلى 90 سوق حول العالم.

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يذكر أن شركة شاومي قد أكدت أيضاً على خططها للإعلان قريباً عن تقريرها المالي الأخير للعام 2019، والذي سيتجاوز إيرادات 10 مليار دولار بالتأكيد.

شاومي تساهم أيضاً في دعم دول العالم لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا، حيث بدأت الشركة في شحن الأقنعة الطبية إلى إيطاليا، فرنسا، إلى جانب إسبانيا، كما أكدت الشركة على خططها لدفع مليون قناع في أوروبا خلال الفترة القادمة.

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