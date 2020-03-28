آبل تفكر على الأرجح في جلب خاصية Face ID لحواسيب MacBook و iMac المستقبلية

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما تم إستخدام مستشعر بصمات الأصابع Touch ID في هواتف iPhone ولوحيات iPad لعدة سنوات، فقد إستغرقت آبل بعض الوقت قبل أن تجلب هذه التقنية أيضًا إلى حواسيب MacBook الخاصة بها. تحولت شركة آبل لاحقًا إلى تقنية التعرف على الوجه Face ID، لذلك نعتقد أنه لا ينبغي علينا أن نتفاجأ في حالة إذا قررت شركة آبل جلب هذه التقنية إلى الحواسيب الخاصة بها أيضًا.

إتضح أن هذا شيء تتطلع إليه شركة آبل، أو على الأقل هذا ما تقترحه براءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا. وفقا لبراءة الإختراع هذه والتي تم إكتشافها من قبل موقع Apple Insider، فيبدو أن شركة آبل تستكشف فكرة تضمين تقنية التعرف على الوجه Face ID في الحواسيب الخاصة بها، مثل حواسيب MacBook المحمولة وحواسيب iMac المكتبية.

Advertisements

وفقا لوصف براءة الإختراع، تتحدث شركة آبل عن كيفية إحتواء الحواسيب الخاصة بنا على معلومات حساسة، ولحماية هذه المعلومات من المستخدمين غير المصرح لهم، يجب وضع إجراءات الأمان. لا تذكر براءة الإختراع بصراحة التعرف على الوجه، ولكنها تتحدث عن نظام يمكنه إكتشاف الأنماط بناءً على ضوء منبعث ينعكس على كائن، مثل المستخدم.

يبقى أن نرى ما إذا كانت براءة الإختراع هذه ستصبح حقيقة أم لا، ولكن بالنظر إلى أن حواسيب MacBook و iMac تأتي مع كاميرات ويب مدمجة، فلن يكون من الصعب التفكير في أنه يمكن لشركة آبل أن تقوم بتضمين الكاميرا الثلاثية الأبعاد TrueDepth المسؤولة عن تشغيل خاصية Face ID في حواسيبها المستقبلية.