Huawei تؤكد أن توافر سلسلة هواتف Huawei P40 Series لن يتأثر بأزمة إنتشار فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series، أتيحت لوسائل الإعلام المشاركة في جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت مع الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu. تحدث عن حزمة التطبيقات والخدمات التابعة للشركة، والوضع السائد حاليًا بسبب فيروس كورونا، والمساعد الرقمي الجديد Celia. ووفقا للسيد Richard Yu، فلن يكون لفيروس كورونا أي تأثير على توفر Huawei P40 و Huawei P40 Pro و +Huawei P40 Pro.

أكد لنا السيد Richard Yu أن الهواتف والمكونات كانت قيد الإنتاج منذ شهر ديسمبر من العام 2019، وهذا ما يعني قبل أن يعطل تفشي فيروس كورونا سلسلة التوريد.

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وبالحديث عن الطلب، كشف الرئيس التنفيذي لشركة Huawei أن الناس يريدون الآن المزيد من الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية بسبب الحاجة إلى العمل أو الدراسة من المنزل. سلسلة هواتف Huawei P40 Series، وقطاع الهواتف الذكية بشكل عام، ليست إستثناء، لأن الناس الآن يقضون وقتًا أكثر من أي وقت مضى على هواتفهم الذكية.

سلسلة هواتف Huawei P40 Series الجديدة تضم ثلاثة هواتف رائدة بدلاً من هاتفين مثل الطرازات الرائدة السابقة، لأنه بهذه الطريقة تستطيع الشركة تلبية إحتياجات جمهور أوسع. أكد السيد Richard Yu أن الهاتف +Huawei P40 Pro مكلف من حيث التصنيع وهو غير موجه للجميع. لهذا السبب تقدم شركة Huawei الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro بأسعار مناسبة على حد قول الشركة.

ستظل Huawei Mobile Services هي حزمة التطبيقات الأساسية في هواتف Huawei الحديثة حتى يتم رفع الحظر التجاري المفروض على الشركة الصينية من قبل الحكومة الأمريكية. تعتقد شركة Huawei أنها ستحقق نجاحًا كبيرًا في المستقبل وستتحسن ” كل يوم، كل أسبوع، كل شهر “. ومع ذلك، هي ستستأنف العمل مع شركة جوجل، إذا تحسن الوضع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.