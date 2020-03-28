تأجيل إطلاق ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG للساعة الذكية Galaxy Watch Active 2

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إصدار الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 في شهر سبتمبر من العام 2019 مع المستشعرات اللازمة لتقديم خاصية التخطيط الكهربائي للقلب، ولكن وعدتنا شركة سامسونج آنذاك بأنها لن تقوم بتفعيل ميزة التخطيط الكهربائي للقلب والمعروفة إختصارًا بإسم ECG بحلول نهاية الربع الأول من العام 2020.

الآن بعد أن إنتهى الإطار الزمني تقريبًا، أكد الشخص المسؤول عن ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG في الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 أن الميزة لا تزال قيد التطوير وستصل في مرحلة ما، ولكن لم يتم تقديم تاريخ جديد للإطلاق.

ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG هي ميزة تعمل على قياس النشاط الكهربائي لضربات القلب. من شأن ذلك أن يخبر الأطباء إذا كان نبض القلب غير منتظم أو إذا كان أي جزء من القلب متضخمًا أو مرهقًا.

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كانت Apple Watch Series 4 و Apple Watch Series 5 أولى الساعات الذكية التي تجلب معها ميزة التخطيط الكهربائي للقلب، وبعد ذلك رأينا هذه الميزة تصل مع الساعات الذكية التابعة للعديد من الشركات الأخرى، بما في ذلك Galaxy Watch Active 2 و Xiaomi Smart Watch 2 ECG Edition و Oppo Watch و Withings ScanWatch، وغيرها من الساعات الذكية الأخرى.