شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة تواجه SpaceX خلال اختبار جديد لمركبة Dragon المأهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت شركة SpaceX أزمة جديدة في الفترة التي تسبق أول رحلة طيران لرواد فضاء لها، حيث بدأت الشركة في اختبار نظام المظلة الخاص بالكبسولة Crew Dragon، بفريق طائرة هليكوبتر لاختبار نظام المظلة قبل مهمة Demo-2 المخطط لها، ولكن تم اكتشاف مشكلة قبل إطلاق المظلة مباشرة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإن مهمة Demo-2 من المقرر إطلاقها في منتصف إلى أواخر مايو، حيث ستنقل رواد فضاء ناسا بوب بهنكن ودوج هيرلي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

وقالت الشركة، "خلال اختبار هبوط المظلة، أصبح نظام الاختبار المعلق تحت المروحية غير مستقر".

واضاف البيان أن الطيار التزم بالحذر والحفاظ على سلامة طاقم المروحية، ولم يبدأ نموذج نظام المظلة في تسلسل نشرها وتم فقدانه.. لم يكن ذلك فشلًا في نظام المظلة، والأهم من ذلك، لم يصب أحد".وتعمل وكالة ناسا و SpaceX معًا لتحديد خطة الاختبار للتقدم تجاه مهمة الطاقم المدارى.

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وطورت شركة SpaceX مركبة Crew Dragon بموجب عدة عقود من وكالة ناسا، أحدثها تم الإعلان عن صفقة بقيمة 2.6 مليار دولار في سبتمبر 2014.

ووقعت ناسا صفقة مماثلة بقيمة 4.2 مليار دولار مع شركة بوينج في نفس الوقت لإنهاء العمل على كبسولة الطاقم أيضا التي تسمى CST-100 Starliner.

وكانت المركبة بالفعل حققت رحلة من قبل في مارس 2019، حيث نجحت الكبسولة في مهمة غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية تسمى Demo-1.

كما انطلقت مهمة Starliner نسخة Demo-1، المسماة اختبار الطيران المداري (OFT) في ديسمبر الماضي، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها، وفشلت Starliner في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية، وحلقت حول الأرض لمدة يومين قبل النزول من أجل الهبوط الآمن في نيو مكسيكو.