لينوفو تعلن عن حاسوبها اللوحي الجديد Lenovo M10 Plus

أعلنت شركة لينوفو اليوم الجمعة عن حاسوبها اللوحي الجديد (لينوفو إم10 بلس) Lenovo M10 Plus الذي يأتي بمواصفات محسنة مقارنةً بالحاسوب اللوحي (إم10) M10 الذي أُطلق أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

ويقدم (إم10 بلس) الجديد – الذي يزن 480 جرامًا ويأتي بسماكة 8.15 ميليمترات – شاشة بقياس 10.3 بوصات وبدقة 1920×1200 بكسل. كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويأتي الحاسوب اللوحي مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وأمامية بدقة 8 ميجابكسل. وبرمجيًا، يعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 9 باي.

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ويحتوي (مي10 بلس) بطارية بسعة 7,000 ميلي أمبير/ الساعة تدعم الشحن باستطاعة 10 واط عن طريق منفذ USB-C. ويدعم تقنية الصوت (دولبي أتموس) Dolby Atmos.

ويدعم (مي10 بلس) الاتصال بشبكات واي فاي، وكذلك شبكات الجيل الرابع LTE، وهو يأتي مع دبابيس POGO للاتصال بملحقات إضافية.

وسيتوفر الحاسوب باللون الرمادي فقط، وبسعر يعادل 225 دولارًا أمريكيًا، وهو الآن متاح للحجز في الصين. ولا معلومات عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.