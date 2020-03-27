شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق منصة على الإنترنت توفر 20 ألف كمامة للمستشفيات فى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إطلاق منصة على الإنترنت في فرنسا تربط مباشرة مصنعي معدات الرعاية الصحية الأساسية لفيروس كورونا بالمستشفيات على الخط الأمامي، حيث تم إرسال 20 ألف كمامة إلى المستشفيات في غضون خمسة أيام فقط، وذلك من خلال منصة StopCOVID19.fr التابعة لشركة Mirakl، وهي شركة متخصصة في إنشاء أسواق عبر الإنترنت، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إطلاق المنصة قبل خمسة أيام، وقد زودت بالفعل المستشفيات في فرنسا بحوالي 20000 كمامة، و 20000 لتر من جل التعقيم اليدوي.

ويقول مهندسو البرمجيات وراء المشروع إن انشاءه استغرق يومين فقط، ويعتقدون أنه يمكن استخدامه في بلدان أخرى بسهولة.وهناك أكثر من 25000 شخص أثبتت إصابتهم الإيجابية في فرنسا، وتوفي 1300 من هؤلاء بعد الإصابة بـ COVID-19.

وقال فيليب كوروت، الرئيس التنفيذي لشركة Mirakl: "هذه المنصة هي شهادة على قوة التعاون، حيث الجمع بين التكنولوجيا والحكومة والمنتجين والموزعين في مكان واحد"، مضيفا، "أنها شهادة على خفة الحركة وكفاءة الأعمال لتوسيع نطاقها، والدوران في أي فئة حسب الحاجة."

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يقوم السوق حاليًا بإعطاء الأولوية لل والكمامات، لأنها أهم مجموعة أدوات في الوقاية من عدوى المتخصصين في الرعاية الصحية، ومع ذلك فهي تأمل أن تشمل بسرعة معدات حماية أخرى إلى المستشفيات.

وقالت الشركة، إن العديد من البائعين على الموقع يقومون بتسليم المواد للمستشفيات مجانًا أو بأقل تكلفة.

كما أن السوق ليس مفتوحًا أمام أي شخص لشراء وبيع السلع، فيجب أن يكون المشترون من منشأة صحية معتمدة، ويجب أن يكون جميع البائعين شركات شرعية تركز على تصنيع العناصر المتعلقة بفيروس كورونا.