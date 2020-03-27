علوم وتكنولوجيا

مواصفات Huawei P40 Pro / Pro+ مع العيوب و السعر

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مواصفات Huawei P40 Pro / Pro+ مع العيوب و السعر 1

هاتف Huawei P40 Pro هو النسخة الاعلى من P40 رائد شركة هواوي الجديد اعلنت عنه الشركة بنسختين في مؤتمرها السابق يوم 26 مارس لعام 2020. الهاتف يحمل مواصفات اعلى بكثير من النسخة العادية من الهاتف. و في هذا المقال سأتحدث عن الهاتف بنسختيه.

مواصفات Huawei P40 Pro

الهاتف

Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro Plus
الشاشة

بحجم 6.58 بوصة من نوع OLED بدقة 1200×2640 بمعدل تحديث 90Hz

المعالج

HiSilicon Kirin 990 5G

بدقة تصنيع 7nm+ 

ثماني النواة (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55)

ذاكرة الوصول العشوائي

بسعة 8GB

ذاكرة التخزين الداخلية

بسعة 256GB

بسعة 512GB

الكاميرا الخلفية رباعية

الكاميرا الأولى بدقة 50MP و فتحة f/1.9

الكاميرا الثانية بدقة 12MP و فتحة f/3.4 من نوع Periscope

الكاميرا الثالثة بدقة 40MP و فتحة f/1.8 نوعها Ultrawide

الكاميرا الرابعة TOF لتأثيرات العمق

خماسية

الكاميرا الأولى بدقة 50MP و فتحة f/1.9

الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/4.4 من نوع Periscope

الكاميرا الثالثة بدقة 8MP و فتحة f/2.3 من نوع Telephoto

الكاميرا الرابعة بدقة 40MP و فتحة f/1.8 نوعها Ultrawide

الكاميرا الخامسة TOF لتأثيرات العمق

الكاميرا الامامية مزدوجة 

الكاميرا الأولى بدقة 16MP و فتحة f/2.2

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الكاميرا الثانية TOF مع IR

البطارية بحجم 4200mah تدعم الشحن السريع بقدرة 40Watt

مميزات Huawei P40 Pro

الشاشة

مواصفات Huawei P40 Pro / Pro+ مع العيوب و السعر 2

الشاشة في النسختين بنفس الحجم. نفس الدقة و نفس التقنية و بمعدل تحديث 90Hz. هذه نقطة التفوق التي يبحث عنها الجميع في عام 2020. استعمال معدل التحديث الأعلى هو رغبة كبيرة حول العالم بين المستخدمين. سيعطي احساس افضل و سرعة اعلى في الإستخدام. المميز ايضاً هو تصميم الشاشة حيث انها منحنية على الأطراف كلها. من الجانبين و من الأعلى و اسفل. لتجربة شاشة مميزة جداً

الأداء و دعم 5G

مواصفات Huawei P40 Pro / Pro+ مع العيوب و السعر 3

يقدم معالج Hisilicon Kirin 990 5G تجربة اداء قوية جداً. و سيساعد على تشغيل اقوى الألعاب بدون مشاكل. اداء المعالج متزن بين الأداء القوي و المتوسط و سيقدم التجربة التي تبحث عنها كأي مستخدم. مع الأداء القوي هناك دعم الـ5G و تقنيات الإتصال جديدة التي يبحث عنها مستخدمون كثيرون. و دعمها في الهاتف نقطة قوى اخرى

البطارية و سرعة الشحن

مواصفات Huawei P40 Pro / Pro+ مع العيوب و السعر 4

البطارية بحجم 4200mah هذا رقم قد رأيناه كثيراً في هواتف عديدة. بطارية يوم كامل هذا ما يبحث عنه اي مستخدم في هاتفه و هذا ما تقدمه هواوي كذلك في بطاريتها. مع اضافتها لشحن سريع بقدرة 40Watt يمكنك شحن الهاتف بنسبة 100% في اقل من 90 دقيقة بهذه السرعة. لكن النسخة الأعلى تقدم شيئاً افضل و هو شحن لاسلكي بقدرة 40Watt. لاسلكي هذا الهاتف الوحيد الذي يصل لهذا الرقم المذهل

الكاميرات

مواصفات Huawei P40 Pro / Pro+ مع العيوب و السعر 5

يأتي تركيب الكاميرات مميز ايضاً في هواتف هواوي. 50MP للكاميرا الأساسية ستساعد على موازنة التفاصيل و عرض صور غنية بها. مع وجود كاميرات Ultrawide و Periscope لتقريب بصري حتى 100x في النسخة الـPlus. وجود 4 كاميرات في النسخة العادية و 5 في النسخة الـPlus تجربة التصوير من هذا الهاتف يتوقع ان تكون ممتازة جداً

مميزات اخرى

  • وجود كاميرا امامية بالأشعة تحت الحمراء للـFace Unlock
  • مقاومة الماء و الغبار بمعيارية IP68
  • النسخة الـPlus من السيراميك

عيوب Huawei P40 Pro

خدمات Google

مواصفات Huawei P40 Pro / Pro+ مع العيوب و السعر 6

كالعادة نفس الكلام على اي هاتف من هواتف Huawei يجب ذكره هنا. عدم وجود خدمات جوجل في الهاتف يعني ان تجربة الهاتف كهاتف Android قد خسرت جزئاً كبيراً من قوتها. مشكلة الشركة مع الولايات المتحدة الأمريكية سببت لهواوي ازمة كبيرة خاصة مع خسارتها لخدمات Google.التي كانت تعطي جزئاً كبيراً من قوة التجربة الخاصة بهواتفها

عيوب اخرى

  • لا يحمل الهاتف مدخل سماعات خارجية 3.5mm
  • ذاكرة الهاتف الخارجية Nano Memory غير منتشرة بشكل كبير

Huawei P40 Pro في نقاط

مواصفات Huawei P40 Pro / Pro+ مع العيوب و السعر 7

نقاط القوة

  • مقاومة للماء و الغبار بمعيارية IP68
  • تركيب الكاميرات الجيد
  • استعمال السيراميك في النسخة الأعلى
  • سرعة الشحن اللاسلكية
  • الأداء و دعم 5G

نقاط الضعف

  • عدم وجود مدخل السماعات 3.5mm
  • فقدان الهاتف لخدمات Google
  • معدل التحديث 90Hz اقل من الوجود في هواتف سامسونج
  • التسعير

سعر Huawei P40 Pro

مواصفات Huawei P40 Pro / Pro+ مع العيوب و السعر 8

للنسخة العادية يبلغ سعر الهاتف 1000 يورو. و للنسخة الأعلى 1400 يورو. هناك فرق 400 يورو بسبب كاميرا زائدة و سرعة شحن اعلى فحسب. من رأيي التسعير غير عادل. و هو بهذا السعر اغلى من هاتف S20 Ultra من سامسونج. الذي يتفوق على هاتف هواوي الأعلى الآن. و لكن الأمر متروك لتفضيلك. هواوي ام سامسونج.

المصدر الأصلي : عرفني

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الكلمات الدلائليه
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