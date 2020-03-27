مواصفات Huawei P40 Pro / Pro+ مع العيوب و السعر

هاتف Huawei P40 Pro هو النسخة الاعلى من P40 رائد شركة هواوي الجديد اعلنت عنه الشركة بنسختين في مؤتمرها السابق يوم 26 مارس لعام 2020. الهاتف يحمل مواصفات اعلى بكثير من النسخة العادية من الهاتف. و في هذا المقال سأتحدث عن الهاتف بنسختيه.

مواصفات Huawei P40 Pro

الهاتف Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro Plus الشاشة بحجم 6.58 بوصة من نوع OLED بدقة 1200×2640 بمعدل تحديث 90Hz المعالج HiSilicon Kirin 990 5G بدقة تصنيع 7nm+ ثماني النواة (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256GB بسعة 512GB الكاميرا الخلفية رباعية الكاميرا الأولى بدقة 50MP و فتحة f/1.9 الكاميرا الثانية بدقة 12MP و فتحة f/3.4 من نوع Periscope الكاميرا الثالثة بدقة 40MP و فتحة f/1.8 نوعها Ultrawide الكاميرا الرابعة TOF لتأثيرات العمق خماسية الكاميرا الأولى بدقة 50MP و فتحة f/1.9 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/4.4 من نوع Periscope الكاميرا الثالثة بدقة 8MP و فتحة f/2.3 من نوع Telephoto الكاميرا الرابعة بدقة 40MP و فتحة f/1.8 نوعها Ultrawide الكاميرا الخامسة TOF لتأثيرات العمق الكاميرا الامامية مزدوجة الكاميرا الأولى بدقة 16MP و فتحة f/2.2 Advertisements الكاميرا الثانية TOF مع IR البطارية بحجم 4200mah تدعم الشحن السريع بقدرة 40Watt

مميزات Huawei P40 Pro

الشاشة

الشاشة في النسختين بنفس الحجم. نفس الدقة و نفس التقنية و بمعدل تحديث 90Hz. هذه نقطة التفوق التي يبحث عنها الجميع في عام 2020. استعمال معدل التحديث الأعلى هو رغبة كبيرة حول العالم بين المستخدمين. سيعطي احساس افضل و سرعة اعلى في الإستخدام. المميز ايضاً هو تصميم الشاشة حيث انها منحنية على الأطراف كلها. من الجانبين و من الأعلى و اسفل. لتجربة شاشة مميزة جداً

الأداء و دعم 5G

يقدم معالج Hisilicon Kirin 990 5G تجربة اداء قوية جداً. و سيساعد على تشغيل اقوى الألعاب بدون مشاكل. اداء المعالج متزن بين الأداء القوي و المتوسط و سيقدم التجربة التي تبحث عنها كأي مستخدم. مع الأداء القوي هناك دعم الـ5G و تقنيات الإتصال جديدة التي يبحث عنها مستخدمون كثيرون. و دعمها في الهاتف نقطة قوى اخرى

البطارية و سرعة الشحن

البطارية بحجم 4200mah هذا رقم قد رأيناه كثيراً في هواتف عديدة. بطارية يوم كامل هذا ما يبحث عنه اي مستخدم في هاتفه و هذا ما تقدمه هواوي كذلك في بطاريتها. مع اضافتها لشحن سريع بقدرة 40Watt يمكنك شحن الهاتف بنسبة 100% في اقل من 90 دقيقة بهذه السرعة. لكن النسخة الأعلى تقدم شيئاً افضل و هو شحن لاسلكي بقدرة 40Watt. لاسلكي هذا الهاتف الوحيد الذي يصل لهذا الرقم المذهل

الكاميرات

يأتي تركيب الكاميرات مميز ايضاً في هواتف هواوي. 50MP للكاميرا الأساسية ستساعد على موازنة التفاصيل و عرض صور غنية بها. مع وجود كاميرات Ultrawide و Periscope لتقريب بصري حتى 100x في النسخة الـPlus. وجود 4 كاميرات في النسخة العادية و 5 في النسخة الـPlus تجربة التصوير من هذا الهاتف يتوقع ان تكون ممتازة جداً

مميزات اخرى

وجود كاميرا امامية بالأشعة تحت الحمراء للـFace Unlock

مقاومة الماء و الغبار بمعيارية IP68

النسخة الـPlus من السيراميك

عيوب Huawei P40 Pro

خدمات Google

كالعادة نفس الكلام على اي هاتف من هواتف Huawei يجب ذكره هنا. عدم وجود خدمات جوجل في الهاتف يعني ان تجربة الهاتف كهاتف Android قد خسرت جزئاً كبيراً من قوتها. مشكلة الشركة مع الولايات المتحدة الأمريكية سببت لهواوي ازمة كبيرة خاصة مع خسارتها لخدمات Google.التي كانت تعطي جزئاً كبيراً من قوة التجربة الخاصة بهواتفها

عيوب اخرى

لا يحمل الهاتف مدخل سماعات خارجية 3.5mm

ذاكرة الهاتف الخارجية Nano Memory غير منتشرة بشكل كبير

Huawei P40 Pro في نقاط

نقاط القوة

مقاومة للماء و الغبار بمعيارية IP68

تركيب الكاميرات الجيد

استعمال السيراميك في النسخة الأعلى

سرعة الشحن اللاسلكية

الأداء و دعم 5G

نقاط الضعف

عدم وجود مدخل السماعات 3.5mm

فقدان الهاتف لخدمات Google

معدل التحديث 90Hz اقل من الوجود في هواتف سامسونج

التسعير

سعر Huawei P40 Pro

للنسخة العادية يبلغ سعر الهاتف 1000 يورو. و للنسخة الأعلى 1400 يورو. هناك فرق 400 يورو بسبب كاميرا زائدة و سرعة شحن اعلى فحسب. من رأيي التسعير غير عادل. و هو بهذا السعر اغلى من هاتف S20 Ultra من سامسونج. الذي يتفوق على هاتف هواوي الأعلى الآن. و لكن الأمر متروك لتفضيلك. هواوي ام سامسونج.